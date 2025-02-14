https://ria.ru/20250214/rynok-1999437026.html

Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок

Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок - РИА Новости, 14.02.2025

Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок

Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T20:04:00+03:00

экономика

технологии

россия

украина

санкт-петербург

владимир путин

дональд трамп

hyundai motor

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg

СЕУЛ, 14 фев — РИА Новости. Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на российский рынок, пишут местные СМИ. По данным агентства Ньюс уан, Hyundai Motor Group допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге, право на байбэк по которой истекает в декабре этого года. Источник в отрасли подтвердил СМИ, что компания внимательно наблюдает за ситуацией.Другой источник в автомобильной промышленности заявил деловому изданию "Хангук кёнчже", что разговоры о завершении конфликта на Украине обнадеживают. По его словам, Hyundai Motor не хотела бы упускать российский рынок, поэтому концерн может рассмотреть возможность возобновления производства в этой стране.Агентство Рёнхап, в свою очередь, напоминает, что в прошлом году компания обновила регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. При этом в самой Hyundai Motor сообщили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.За перспективой снятия санкций внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России. Как рассказал СМИ источник в отрасли, после того, как эти компании приостановили производства и прекратили официальные продажи, местный рынок оказался заполнен техникой из Китая и других стран, поэтому вернуть былые позиции будет непросто. Тем не менее отмена антироссийских ограничений могла бы предоставить им возможность восстановить результаты, отметил он.Источник газеты "Мэиль кёнчже" полагает, что южнокорейские производители электроники перейдут к следующим шагам только после окончательного решения проблем с международными расчетами и отмены экономических рестрикций. Однако для запуска заводов в России им необходимо уже сейчас следить за ситуацией и вести подготовительную работу, считает собеседник издания. Так, "Хангук кёнчже" обратило внимание, что в конце января руководитель российской "дочки" LG Electronics принял участие в открытии медиафасада на здании Национального центра "Россия". Сам дисплей, как сообщается, произвели в КНР, но представитель компании в своей речи подчеркнул, что LG выступает "лидером B2B-сегмента, а экраны с технологиями 3D и offline-to-online — это будущее городов". Скорейшего завершения конфликта на Украине ожидают и южнокорейские судостроители. По словам источника в отрасли, которого цитирует "Мэиль кёнчже", Сеул обладает не имеющей аналогов конкурентоспособностью в создании технологий СПГ-танкеров ледового класса, которые могут курсировать вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Поэтому в случае снятия санкций есть вероятность возобновления заказов из России, отмечает собеседник газеты.Рёнхап считает, что это будет позитивным сигналом как для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими партнерами в строительстве СПГ-танкеров на верфи "Звезда", так и для всей отрасли. Как заявил "Мэиль кёнчже" представитель Lotte Hotel, владеющей отелями в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, сейчас их деятельность в России поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, но после окончания боевых действий количество посещающих эту страну иностранцев возрастет, и это окажет положительное влияние на гостиничный бизнес.

https://realty.ria.ru/20250121/brend-1994811630.html

https://ria.ru/20241115/knr-1983967834.html

https://ria.ru/20241114/germaniya-1983652659.html

https://ria.ru/20240723/zaharova-1961415916.html

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, hyundai motor, lg electronics, samsung, hyundai creta