Рейтинг@Mail.ru
Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 14.02.2025 (обновлено: 20:04 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/rynok-1999437026.html
Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок
Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок - РИА Новости, 14.02.2025
Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок
Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:42:00+03:00
2025-02-14T20:04:00+03:00
экономика
технологии
россия
украина
санкт-петербург
владимир путин
дональд трамп
hyundai motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg
СЕУЛ, 14 фев — РИА Новости. Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на российский рынок, пишут местные СМИ. По данным агентства Ньюс уан, Hyundai Motor Group допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге, право на байбэк по которой истекает в декабре этого года. Источник в отрасли подтвердил СМИ, что компания внимательно наблюдает за ситуацией.Другой источник в автомобильной промышленности заявил деловому изданию "Хангук кёнчже", что разговоры о завершении конфликта на Украине обнадеживают. По его словам, Hyundai Motor не хотела бы упускать российский рынок, поэтому концерн может рассмотреть возможность возобновления производства в этой стране.Агентство Рёнхап, в свою очередь, напоминает, что в прошлом году компания обновила регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. При этом в самой Hyundai Motor сообщили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.За перспективой снятия санкций внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России. Как рассказал СМИ источник в отрасли, после того, как эти компании приостановили производства и прекратили официальные продажи, местный рынок оказался заполнен техникой из Китая и других стран, поэтому вернуть былые позиции будет непросто. Тем не менее отмена антироссийских ограничений могла бы предоставить им возможность восстановить результаты, отметил он.Источник газеты "Мэиль кёнчже" полагает, что южнокорейские производители электроники перейдут к следующим шагам только после окончательного решения проблем с международными расчетами и отмены экономических рестрикций. Однако для запуска заводов в России им необходимо уже сейчас следить за ситуацией и вести подготовительную работу, считает собеседник издания. Так, "Хангук кёнчже" обратило внимание, что в конце января руководитель российской "дочки" LG Electronics принял участие в открытии медиафасада на здании Национального центра "Россия". Сам дисплей, как сообщается, произвели в КНР, но представитель компании в своей речи подчеркнул, что LG выступает "лидером B2B-сегмента, а экраны с технологиями 3D и offline-to-online — это будущее городов". Скорейшего завершения конфликта на Украине ожидают и южнокорейские судостроители. По словам источника в отрасли, которого цитирует "Мэиль кёнчже", Сеул обладает не имеющей аналогов конкурентоспособностью в создании технологий СПГ-танкеров ледового класса, которые могут курсировать вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Поэтому в случае снятия санкций есть вероятность возобновления заказов из России, отмечает собеседник газеты.Рёнхап считает, что это будет позитивным сигналом как для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими партнерами в строительстве СПГ-танкеров на верфи "Звезда", так и для всей отрасли. Как заявил "Мэиль кёнчже" представитель Lotte Hotel, владеющей отелями в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, сейчас их деятельность в России поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, но после окончания боевых действий количество посещающих эту страну иностранцев возрастет, и это окажет положительное влияние на гостиничный бизнес.
https://realty.ria.ru/20250121/brend-1994811630.html
https://ria.ru/20241115/knr-1983967834.html
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983652659.html
https://ria.ru/20240723/zaharova-1961415916.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44048129214e2b04609fa908139945b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, hyundai motor, lg electronics, samsung, hyundai creta
Экономика, Технологии, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дональд Трамп, Hyundai Motor, LG Electronics, Samsung, Hyundai Creta
Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок

Hyundai планирует вернуться в Россию и выкупить производство

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 14 фев — РИА Новости. Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на российский рынок, пишут местные СМИ.
По данным агентства Ньюс уан, Hyundai Motor Group допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге, право на байбэк по которой истекает в декабре этого года. Источник в отрасли подтвердил СМИ, что компания внимательно наблюдает за ситуацией.
Посетители торгового центра - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На российский рынок в 2024 году вышел 61 новый бренд
21 января, 14:56
Другой источник в автомобильной промышленности заявил деловому изданию "Хангук кёнчже", что разговоры о завершении конфликта на Украине обнадеживают. По его словам, Hyundai Motor не хотела бы упускать российский рынок, поэтому концерн может рассмотреть возможность возобновления производства в этой стране.
Агентство Рёнхап, в свою очередь, напоминает, что в прошлом году компания обновила регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. При этом в самой Hyundai Motor сообщили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.
За перспективой снятия санкций внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России. Как рассказал СМИ источник в отрасли, после того, как эти компании приостановили производства и прекратили официальные продажи, местный рынок оказался заполнен техникой из Китая и других стран, поэтому вернуть былые позиции будет непросто. Тем не менее отмена антироссийских ограничений могла бы предоставить им возможность восстановить результаты, отметил он.
На II Международном форуме Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество в Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Китае заявили о заинтересованности в локализации производств в России
15 ноября 2024, 14:12
Источник газеты "Мэиль кёнчже" полагает, что южнокорейские производители электроники перейдут к следующим шагам только после окончательного решения проблем с международными расчетами и отмены экономических рестрикций. Однако для запуска заводов в России им необходимо уже сейчас следить за ситуацией и вести подготовительную работу, считает собеседник издания.
Так, "Хангук кёнчже" обратило внимание, что в конце января руководитель российской "дочки" LG Electronics принял участие в открытии медиафасада на здании Национального центра "Россия". Сам дисплей, как сообщается, произвели в КНР, но представитель компании в своей речи подчеркнул, что LG выступает "лидером B2B-сегмента, а экраны с технологиями 3D и offline-to-online — это будущее городов".
Скорейшего завершения конфликта на Украине ожидают и южнокорейские судостроители. По словам источника в отрасли, которого цитирует "Мэиль кёнчже", Сеул обладает не имеющей аналогов конкурентоспособностью в создании технологий СПГ-танкеров ледового класса, которые могут курсировать вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Поэтому в случае снятия санкций есть вероятность возобновления заказов из России, отмечает собеседник газеты.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Германии отметили желание немецких промышленников вернуться в Россию
14 ноября 2024, 07:56
Рёнхап считает, что это будет позитивным сигналом как для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими партнерами в строительстве СПГ-танкеров на верфи "Звезда", так и для всей отрасли.
Как заявил "Мэиль кёнчже" представитель Lotte Hotel, владеющей отелями в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, сейчас их деятельность в России поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, но после окончания боевых действий количество посещающих эту страну иностранцев возрастет, и это окажет положительное влияние на гостиничный бизнес.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова
23 июля 2024, 12:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияУкраинаСанкт-ПетербургВладимир ПутинДональд ТрампHyundai MotorLG ElectronicsSamsungHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала