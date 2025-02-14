Южнокорейские компании прорабатывают возвращение на российский рынок
Hyundai планирует вернуться в Россию и выкупить производство
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 14 фев — РИА Новости. Новости о подготовке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на российский рынок, пишут местные СМИ.
По данным агентства Ньюс уан, Hyundai Motor Group допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге, право на байбэк по которой истекает в декабре этого года. Источник в отрасли подтвердил СМИ, что компания внимательно наблюдает за ситуацией.
На российский рынок в 2024 году вышел 61 новый бренд
21 января, 14:56
Другой источник в автомобильной промышленности заявил деловому изданию "Хангук кёнчже", что разговоры о завершении конфликта на Украине обнадеживают. По его словам, Hyundai Motor не хотела бы упускать российский рынок, поэтому концерн может рассмотреть возможность возобновления производства в этой стране.
Агентство Рёнхап, в свою очередь, напоминает, что в прошлом году компания обновила регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. При этом в самой Hyundai Motor сообщили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.
За перспективой снятия санкций внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России. Как рассказал СМИ источник в отрасли, после того, как эти компании приостановили производства и прекратили официальные продажи, местный рынок оказался заполнен техникой из Китая и других стран, поэтому вернуть былые позиции будет непросто. Тем не менее отмена антироссийских ограничений могла бы предоставить им возможность восстановить результаты, отметил он.
В Китае заявили о заинтересованности в локализации производств в России
15 ноября 2024, 14:12
Источник газеты "Мэиль кёнчже" полагает, что южнокорейские производители электроники перейдут к следующим шагам только после окончательного решения проблем с международными расчетами и отмены экономических рестрикций. Однако для запуска заводов в России им необходимо уже сейчас следить за ситуацией и вести подготовительную работу, считает собеседник издания.
Так, "Хангук кёнчже" обратило внимание, что в конце января руководитель российской "дочки" LG Electronics принял участие в открытии медиафасада на здании Национального центра "Россия". Сам дисплей, как сообщается, произвели в КНР, но представитель компании в своей речи подчеркнул, что LG выступает "лидером B2B-сегмента, а экраны с технологиями 3D и offline-to-online — это будущее городов".
Скорейшего завершения конфликта на Украине ожидают и южнокорейские судостроители. По словам источника в отрасли, которого цитирует "Мэиль кёнчже", Сеул обладает не имеющей аналогов конкурентоспособностью в создании технологий СПГ-танкеров ледового класса, которые могут курсировать вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Поэтому в случае снятия санкций есть вероятность возобновления заказов из России, отмечает собеседник газеты.
В Германии отметили желание немецких промышленников вернуться в Россию
14 ноября 2024, 07:56
Рёнхап считает, что это будет позитивным сигналом как для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими партнерами в строительстве СПГ-танкеров на верфи "Звезда", так и для всей отрасли.
Как заявил "Мэиль кёнчже" представитель Lotte Hotel, владеющей отелями в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, сейчас их деятельность в России поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, но после окончания боевых действий количество посещающих эту страну иностранцев возрастет, и это окажет положительное влияние на гостиничный бизнес.
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова
23 июля 2024, 12:00