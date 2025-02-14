Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rossija-1999454321.html
Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS
Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS - РИА Новости, 14.02.2025
Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS
Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры для решения вопроса, связанного с санкциями США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15%... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:19:00+03:00
2025-02-14T17:19:00+03:00
экономика
сербия
россия
сша
мария захарова
газпром
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585250219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f808d7f55ac58873c28511b12226dcc.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры для решения вопроса, связанного с санкциями США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - сказала она в ходе брифинга в пятницу. Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20250111/vuchich-1993285920.html
сербия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585250219_691:379:2916:2048_1920x0_80_0_0_9f6d2b43e9288223da6ad7267cbb8d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, россия, сша, мария захарова, газпром, нефтяная индустрия сербии
Экономика, Сербия, Россия, США, Мария Захарова, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS

Захарова: Россия и Сербия ведут переговоры по вопросу санкций США против NIS

© Фото : ГазпромнефтьНПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом
НПЗ Нефтяная индустрия Сербии (NIS) под Белградом - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Газпромнефть
НПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры для решения вопроса, связанного с санкциями США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений
11 января, 20:09
 
ЭкономикаСербияРоссияСШАМария ЗахароваГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала