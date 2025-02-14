Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям США против NIS
Захарова: Россия и Сербия ведут переговоры по вопросу санкций США против NIS
НПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры для решения вопроса, связанного с санкциями США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
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