https://ria.ru/20250214/rossija-1999392359.html

Россия отвергла обвинения Кишинева по поводу обломков БПЛА

Россия отвергла обвинения Кишинева по поводу обломков БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025

Россия отвергла обвинения Кишинева по поводу обломков БПЛА

Москва отвергает обвинения Кишинева по поводу обломков беспилотников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:29:00+03:00

2025-02-14T14:29:00+03:00

2025-02-14T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Кишинева по поводу обломков беспилотников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол России в Кишиневе Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии в свете того, что, как заявляет пресс-служба молдавского правительства, два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Президент Молдавии Майя Санду утверждала, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими. Озеров ранее отверг обвинения молдавских властей, заявив, что "они носят бездоказательный характер". По его словам, "принадлежность этих БПЛА к России не установлена". "Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными. Обнаружение упомянутых обломков в Молдавии может иметь два объяснения", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что первое объяснение заключается в том, что обломки могли быть "подобраны" на линии боевого соприкосновения и "подброшены" на территорию Молдавии. В этом случае, по ее словам, речь может идти о "провокации" Киева. Второй возможной причиной появления там обломков беспилотников официальный представитель МИД РФ назвала то, что фрагменты могли упасть в следствие "неизбирательного применения украинских систем ПВО и РЭБ против российских беспилотников, наносивших удары по объектам военной инфраструктуры Украины". "Вновь хотели бы подтвердить, что российская сторона уважает суверенитет Республики Молдова, безопасность ее граждан, что наш посол регулярно доносит до официальных властей этой страны", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999135947.html

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, олег озеров, майя санду