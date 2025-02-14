https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437371.html

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность - РИА Новости, 14.02.2025

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность

Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул должность, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T16:49:00+03:00

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий баканов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул должность, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".В госкорпорации сообщили, что гендиректор Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли."В связи с переходом на новое место работы покинул пост первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999438993.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий баканов