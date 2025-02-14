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Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность - РИА Новости, 14.02.2025
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16:42 14.02.2025 (обновлено: 16:49 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437371.html
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность - РИА Новости, 14.02.2025
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность
Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул должность, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:42:00+03:00
2025-02-14T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул должность, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".В госкорпорации сообщили, что гендиректор Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли."В связи с переходом на новое место работы покинул пост первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999438993.html
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий баканов
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Дмитрий Баканов
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул должность

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" покинул ушел на новое место работы

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул должность, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
В госкорпорации сообщили, что гендиректор Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.
"В связи с переходом на новое место работы покинул пост первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов", - говорится в сообщении.
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Роскосмос" рассказал о кадровых перестановках в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина
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