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Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:07 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rogov-1999268279.html
Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом
Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом - РИА Новости, 14.02.2025
Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом
Председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что зверства ВСУ в отношении мирного населения в Курской области... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:07:00+03:00
2025-02-14T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир рогов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что зверства ВСУ в отношении мирного населения в Курской области нужно признать геноцидом. "Зверства украинских боевиков в оккупированной части Курской области нужно признать геноцидом. Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку - как русских. Это ничем не оправданные целенаправленные зверские убийства", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что посетил с визитом Курскую область, где прошел круглый стол "Геноцид мирного населения в период оккупации нацистами: повторение истории". На нем был поднят вопрос бесчинств ВСУ и расстрелов мирного населения и проведены исторические параллели. "Уверен, что истинный масштаб зверств украинских нацистов еще предстоит установить. Всю собранную информацию мы будем переводить на другие языки и распространять по всему миру, который должен узнать истинное обличье режима (Владимира) Зеленского. Военные преступления украинских боевиков должны быть признаны актом геноцида по аналогии с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны", - сказал Рогов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737094.html
https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html
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россия, курская область, брянская область, владимир рогов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом

Член ОП Рогов: зверства ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что зверства ВСУ в отношении мирного населения в Курской области нужно признать геноцидом.
"Зверства украинских боевиков в оккупированной части Курской области нужно признать геноцидом. Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку - как русских. Это ничем не оправданные целенаправленные зверские убийства", - сказал Рогов РИА Новости.
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Рогов подчеркнул, что посетил с визитом Курскую область, где прошел круглый стол "Геноцид мирного населения в период оккупации нацистами: повторение истории". На нем был поднят вопрос бесчинств ВСУ и расстрелов мирного населения и проведены исторические параллели.
"Уверен, что истинный масштаб зверств украинских нацистов еще предстоит установить. Всю собранную информацию мы будем переводить на другие языки и распространять по всему миру, который должен узнать истинное обличье режима (Владимира) Зеленского. Военные преступления украинских боевиков должны быть признаны актом геноцида по аналогии с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны", - сказал Рогов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир РоговВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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