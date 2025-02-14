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Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2025
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17:17 14.02.2025
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Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2025
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации
Студенты Алтайского бизнес-колледжа ремонтируют беспилотники для участников спецоперации, сообщили в отделении "Народного фронта" Алтайского края. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:17:00+03:00
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Студенты Алтайского бизнес-колледжа ремонтируют беспилотники для участников спецоперации, сообщили в отделении "Народного фронта" Алтайского края. "Десятки воспитанников военно-патриотического клуба при Алтайском бизнес-колледже сегодня активно трудятся на благо фронтовиков - ремонтируют беспилотники и печатают детали для них. Для этого Народный фронт передал курсантам три современных 3D-принтера, 30 килограммов пластика, компьютеры и паяльные станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование общей стоимостью 480 тысяч рублей удалось закупить при помощи неравнодушных жителей Алтайского края. Благодаря такой поддержке студенты смогут вносить свой вклад в победу: оперативно отрабатывать заявки бойцов. "Изделия, которые будут печатать студенты, в будущем направят "за ленточку" защитникам соледаро-бахмутского направления", - подчеркивают в "Народном фронте".
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Надежные люди, Алтайский край

Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации

© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтактеАлтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтакте
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Студенты Алтайского бизнес-колледжа ремонтируют беспилотники для участников спецоперации, сообщили в отделении "Народного фронта" Алтайского края.
"Десятки воспитанников военно-патриотического клуба при Алтайском бизнес-колледже сегодня активно трудятся на благо фронтовиков - ремонтируют беспилотники и печатают детали для них. Для этого Народный фронт передал курсантам три современных 3D-принтера, 30 килограммов пластика, компьютеры и паяльные станции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что оборудование общей стоимостью 480 тысяч рублей удалось закупить при помощи неравнодушных жителей Алтайского края. Благодаря такой поддержке студенты смогут вносить свой вклад в победу: оперативно отрабатывать заявки бойцов.
"Изделия, которые будут печатать студенты, в будущем направят "за ленточку" защитникам соледаро-бахмутского направления", - подчеркивают в "Народном фронте".
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