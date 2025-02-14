https://ria.ru/20250214/remont-1999453161.html

Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации

Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2025

Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации

Студенты Алтайского бизнес-колледжа ремонтируют беспилотники для участников спецоперации, сообщили в отделении "Народного фронта" Алтайского края. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:17:00+03:00

2025-02-14T17:17:00+03:00

2025-02-14T17:17:00+03:00

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Студенты Алтайского бизнес-колледжа ремонтируют беспилотники для участников спецоперации, сообщили в отделении "Народного фронта" Алтайского края. "Десятки воспитанников военно-патриотического клуба при Алтайском бизнес-колледже сегодня активно трудятся на благо фронтовиков - ремонтируют беспилотники и печатают детали для них. Для этого Народный фронт передал курсантам три современных 3D-принтера, 30 килограммов пластика, компьютеры и паяльные станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование общей стоимостью 480 тысяч рублей удалось закупить при помощи неравнодушных жителей Алтайского края. Благодаря такой поддержке студенты смогут вносить свой вклад в победу: оперативно отрабатывать заявки бойцов. "Изделия, которые будут печатать студенты, в будущем направят "за ленточку" защитникам соледаро-бахмутского направления", - подчеркивают в "Народном фронте".

https://ria.ru/20250214/oblast-1999425368.html

https://ria.ru/20250214/zhiteli-1999380695.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край