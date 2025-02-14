https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999386101.html
Путин пожелал удачи Развожаеву на выборах
Путин пожелал удачи Развожаеву на выборах - РИА Новости, 14.02.2025
Путин пожелал удачи Развожаеву на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:09:00+03:00
2025-02-14T14:09:00+03:00
2025-02-14T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре.На встрече с президентом РФ Михаил Развожаев сообщил, что в 2025 году состоятся выборы губернатора Севастополя."Впереди очень много задач, по поводу которых я чувствую личную ответственность. И в случае, если вы одобрите, я хотел бы при поддержке партии "Единая Россия" принять участие в предстоящих выборах, и, если меня поддержат севастопольцы, для меня будет большой честью продолжить служить городу-герою Севастополю", - сказал Развожаев.Путин, в свою очередь, поддержал это намерение главы региона."За последние годы сделано немало, если не сказать много, и сделано много под вашим руководством. Поэтому я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие", - сказал Путин.
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политика, севастополь, михаил развожаев, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин пожелал удачи Развожаеву на выборах
Путин пожелал удачи Развожаеву, намеренному идти на выборы в сентябре