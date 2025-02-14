https://ria.ru/20250214/pvo-1999277794.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:14:00+03:00
2025-02-14T07:14:00+03:00
2025-02-14T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Подчеркивается, что российские военные сбили дроны в трех регионах страны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата: 41 БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и четыре БПЛА — над территорией Ростовской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА на тремя регионами