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Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2025
Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:30:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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РИА Новости
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Путин на совещании с членами Совбеза
Путин на совещании с членами Совбеза
2025-02-14T15:30
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РИА Новости
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5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2025-02-14T15:30
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PT1M19S
Совещание Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.