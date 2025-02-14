https://ria.ru/20250214/putin-1999356828.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 14.02.2025

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:59:00+03:00

2025-02-14T12:59:00+03:00

2025-02-14T13:07:00+03:00

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что Путин продолжает работать в Ново-Огарево."Позже, в течение дня, президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь отметил, что президент сам обозначит тему, а Кремль проинформирует. Кроме того, в графике Путина несколько контактов, носящих закрытый служебный характер.

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владимир путин, россия, дмитрий песков, политика