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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 14.02.2025
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:59:00+03:00
2025-02-14T12:59:00+03:00
2025-02-14T13:07:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что Путин продолжает работать в Ново-Огарево."Позже, в течение дня, президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь отметил, что президент сам обозначит тему, а Кремль проинформирует. Кроме того, в графике Путина несколько контактов, носящих закрытый служебный характер.
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владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза