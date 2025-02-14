https://ria.ru/20250214/putin-1999356256.html

Путин встретится с губернатором Севастополя

Путин встретится с губернатором Севастополя - РИА Новости, 14.02.2025

Путин встретится с губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин в пятницу примет с докладом губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:58:00+03:00

2025-02-14T12:58:00+03:00

2025-02-14T12:58:00+03:00

политика

россия

севастополь

дмитрий песков

владимир путин

михаил развожаев

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет с докладом губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин продолжает работать в Ново-Огарево. "Сегодня он примет Михаила Развожаева, губернатора Севастополя. Традиционные контакты с губернаторами, главами регионов, - это постоянная составляющая рабочего графика президента. Такой доклад по схеме, можно так назвать. Хотя вы знаете, что президент часто интересуется самыми различными деталями, общаясь с главами регионов", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, севастополь, дмитрий песков, владимир путин, михаил развожаев