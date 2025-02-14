https://ria.ru/20250214/psb-1999450044.html

ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест

ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест - РИА Новости, 14.02.2025

ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест

ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для дистанционной поддержки клиентов банка и операционного сопровождения офисов ПСБ в регионах, включая новые... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:08:00+03:00

2025-02-14T17:08:00+03:00

2025-02-14T17:08:00+03:00

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ростов-на-дону

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для дистанционной поддержки клиентов банка и операционного сопровождения офисов ПСБ в регионах, включая новые субъекты РФ, сообщает банк. В новом шестиэтажном здании центра общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров будут работать около 400 человек, большинство – выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ развивает партнерство. Центр также станет площадкой для практики студентов ростовских вузов. "Специалисты нового сервисного центра в Ростове-на-Дону будут ежедневно обрабатывать обращения клиентов со всей России, оказывая им информационную и техническую помощь в удаленном формате. Помимо этого, подразделения ростовского сервисного центра обеспечат обслуживание операционных процессов региональных офисов ПСБ ... При этом новый сервисный центр полностью охватит поддержкой отделения банка в новых субъектах Российской Федерации, способствуя их планомерной работе и поддерживая высокий уровень сервиса", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова на церемонии открытия. В свою очередь, ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов выразил уверенность, что новая площадка позволит расширить подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями и отвечающих запросу рынка труда.

https://ria.ru/20250210/psb-1998482196.html

https://ria.ru/20241021/shkola-1979170864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, ростов-на-дону, россия, псб (банк псб)