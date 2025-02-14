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ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест - РИА Новости, 14.02.2025
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17:08 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/psb-1999450044.html
ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест
ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест - РИА Новости, 14.02.2025
ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест
ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для дистанционной поддержки клиентов банка и операционного сопровождения офисов ПСБ в регионах, включая новые... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:08:00+03:00
2025-02-14T17:08:00+03:00
экономика
ростов-на-дону
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для дистанционной поддержки клиентов банка и операционного сопровождения офисов ПСБ в регионах, включая новые субъекты РФ, сообщает банк. В новом шестиэтажном здании центра общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров будут работать около 400 человек, большинство – выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ развивает партнерство. Центр также станет площадкой для практики студентов ростовских вузов. "Специалисты нового сервисного центра в Ростове-на-Дону будут ежедневно обрабатывать обращения клиентов со всей России, оказывая им информационную и техническую помощь в удаленном формате. Помимо этого, подразделения ростовского сервисного центра обеспечат обслуживание операционных процессов региональных офисов ПСБ ... При этом новый сервисный центр полностью охватит поддержкой отделения банка в новых субъектах Российской Федерации, способствуя их планомерной работе и поддерживая высокий уровень сервиса", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова на церемонии открытия. В свою очередь, ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов выразил уверенность, что новая площадка позволит расширить подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями и отвечающих запросу рынка труда.
https://ria.ru/20250210/psb-1998482196.html
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экономика, ростов-на-дону, россия, псб (банк псб)
Экономика, Ростов-на-Дону, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ открыл сервисный центр в Ростове-на-Дону на 400 рабочих мест

ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для поддержки клиентов банка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для дистанционной поддержки клиентов банка и операционного сопровождения офисов ПСБ в регионах, включая новые субъекты РФ, сообщает банк.
В новом шестиэтажном здании центра общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров будут работать около 400 человек, большинство – выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ развивает партнерство. Центр также станет площадкой для практики студентов ростовских вузов.
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"Специалисты нового сервисного центра в Ростове-на-Дону будут ежедневно обрабатывать обращения клиентов со всей России, оказывая им информационную и техническую помощь в удаленном формате. Помимо этого, подразделения ростовского сервисного центра обеспечат обслуживание операционных процессов региональных офисов ПСБ ... При этом новый сервисный центр полностью охватит поддержкой отделения банка в новых субъектах Российской Федерации, способствуя их планомерной работе и поддерживая высокий уровень сервиса", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова на церемонии открытия.
В свою очередь, ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов выразил уверенность, что новая площадка позволит расширить подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями и отвечающих запросу рынка труда.
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ЭкономикаРостов-на-ДонуРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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