https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 14.02.2025
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:05:00+03:00
2025-02-14T13:05:00+03:00
2025-02-14T13:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако никаких доказательств не привел. "Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение (президента США Дональда) Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал собеседник агентства. По его словам, киевскому режиму провокация нужна для продолжения войны. Главная задача Зеленского – чтобы Трамп продолжил финансировать военное снабжение Украины и Европы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Лебедев: провокацией с ЧАЭС Зеленский пытается сорвать переговоры России и США