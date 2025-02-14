https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США

Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 14.02.2025

Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США

Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:05:00+03:00

2025-02-14T13:05:00+03:00

2025-02-14T13:57:00+03:00

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чернобыльская аэс

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако никаких доказательств не привел. "Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение (президента США Дональда) Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал собеседник агентства. По его словам, киевскому режиму провокация нужна для продолжения войны. Главная задача Зеленского – чтобы Трамп продолжил финансировать военное снабжение Украины и Европы.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лебедев, чернобыльская аэс, мюнхенская конференция по безопасности