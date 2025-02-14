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Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 14.02.2025 (обновлено: 13:57 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 14.02.2025
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:05:00+03:00
2025-02-14T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
сергей лебедев
чернобыльская аэс
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако никаких доказательств не привел. "Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение (президента США Дональда) Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал собеседник агентства. По его словам, киевскому режиму провокация нужна для продолжения войны. Главная задача Зеленского – чтобы Трамп продолжил финансировать военное снабжение Украины и Европы.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лебедев, чернобыльская аэс, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Чернобыльская АЭС, Мюнхенская конференция по безопасности
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США

Лебедев: провокацией с ЧАЭС Зеленский пытается сорвать переговоры России и США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Провокацией с Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры России и США после разговора лидеров, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить Россию, однако никаких доказательств не привел.
«
"Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение (президента США Дональда) Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, киевскому режиму провокация нужна для продолжения войны. Главная задача Зеленского – чтобы Трамп продолжил финансировать военное снабжение Украины и Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевЧернобыльская АЭСМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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