Китайский инвестор создаст в Приморье завод сельхозтехники
Китайский инвестор планирует к 2027 году создать в Приморье завод сельхозтехники
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкВладивосток — город и порт на Дальнем Востоке России
Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Китайский инвестор планирует к 2027 году создать на территории свободного порта Владивосток (СПВ) завод сельхозтехники мощностью 70 единиц в месяц, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
"В Приморье китайский инвестор в статусе резидента СПВ организует импортозамещающее производство сельхозтехники. Компания "Европа-Азия Дальний Восток"... создаст производство тракторов, комбайнов, культиваторов, а также прицепов и полуприцепов. Предприятие обеспечит крупные и средние аграрные производства техникой для обработки почвы, сбора и транспортировки урожая. Кроме того, компания планирует наладить сотрудничество с Китаем для экспорта готовой продукции. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году", - говорится в сообщении.
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По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложит в проект 147,5 миллиона рублей, будет создано 50 рабочих мест
"Проект ориентирован на создание специальной техники и сельскохозяйственных машин, которые смогут заменить импортные аналоги. Производство на территории посёлка Пограничный Приморского края, который имеет отличную транспортную доступность, включая железнодорожные пути и выход к автомобильному пункту пропуска на границе, станет важным шагом в укреплении логистических цепочек с Китаем", - приводятся слова генерального директора "Европа-Азия Дальний Восток" Алексея Младенцева.
Он отметил, что на предприятии будут в том числе использоваться китайские технологии. "Импортозамещающее производство, выйдя на проектную мощность, будет выпускать 70 единиц сельхозтехники в месяц", - говорится в сообщении.
По данным Корпорации, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1815 проектов, 500 из них уже введено в работу. В экономику региона вложено 491,28 миллиарда рублей.