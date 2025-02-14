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Прибалтике раскрыли печальную правду после переговоров Трампа и Путина - РИА Новости, 14.02.2025
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02:08 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pribaltika-1999264938.html
Прибалтике раскрыли печальную правду после переговоров Трампа и Путина
Прибалтике раскрыли печальную правду после переговоров Трампа и Путина - РИА Новости, 14.02.2025
Прибалтике раскрыли печальную правду после переговоров Трампа и Путина
Прибалтику и Польшу ждет большое разочарование по результатам переговоров России и США, пишет Bloomberg, оценивая телефонный разговор президентов двух стран... РИА Новости, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прибалтику и Польшу ждет большое разочарование по результатам переговоров России и США, пишет Bloomberg, оценивая телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа."Европу ничего хорошего не ждет, кроме отчетливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников. Новый подход Трампа к Европе больше всего затронет Прибалтику и Польшу", — пишет издание.Кроме того, агентство считает, что фокус интереса США сместился на Китай, а расходы на оборону в размере пяти процентов от ВВП для стран ЕС, особенно для менее экономически развитых стран Восточной Европы будут неподъемными.При этом, в статье утверждается, что Трамп готов пойти на улучшение отношений с Москвой за счет государств ЕС.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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сша, прибалтика, россия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, в мире, польша
США, Прибалтика, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Польша
Прибалтике раскрыли печальную правду после переговоров Трампа и Путина

Bloomberg: Прибалтику и Польшу ждет разочарование после переговоров РФ и США

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прибалтику и Польшу ждет большое разочарование по результатам переговоров России и США, пишет Bloomberg, оценивая телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Европу ничего хорошего не ждет, кроме отчетливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников. Новый подход Трампа к Европе больше всего затронет Прибалтику и Польшу", — пишет издание.
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Кроме того, агентство считает, что фокус интереса США сместился на Китай, а расходы на оборону в размере пяти процентов от ВВП для стран ЕС, особенно для менее экономически развитых стран Восточной Европы будут неподъемными.
При этом, в статье утверждается, что Трамп готов пойти на улучшение отношений с Москвой за счет государств ЕС.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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СШАПрибалтикаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзВ миреПольша
 
 
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