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Последний президент США и новая Украина. Прогноз афганского математика

Последний президент США и новая Украина. Прогноз афганского математика - РИА Новости, 14.02.2025

Последний президент США и новая Украина. Прогноз афганского математика

Он предупреждал о распаде СССР, предсказал пандемию коронавируса. В ответ его называли шарлатаном и охотником до дешевой славы. Жизнь расставила все на свои... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:50:00+03:00

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Он предупреждал о распаде СССР, предсказал пандемию коронавируса. В ответ его называли шарлатаном и охотником до дешевой славы. Жизнь расставила все на свои места – афганский математик и нумеролог Сидик Афган оказался прав. Не лишним будет рассказать, какой прогноз сделал ученый на ближайшие десять лет.Никакой магии, только числаВсемирно известный математик родился в 1958 году в Кабуле. Семейная легенда гласит, младенец долго не подавал признаков жизни и, только когда родители уже стали готовиться к похоронам, вдруг громко закричал.В 7 лет мальчика приняли сразу в четвертый класс школы. Тот проявил незаурядные способности к счету – в уме мог складывать и вычитать шестизначные числа.Уже юношей, после окончания Кабульского университета, он отправился в СССР – совершенствовать знания у советских математиков. Жил в Липецке и Ленинграде. Примерно в это время Сидик Афган серьезно занялся теорией вероятностей и статистикой.Свою первую работу по прогнозированию молодой гений сразу направил в ООН. Труд произвел фурор. А после защиты диссертации подающий надежды Афган смог целиком и полностью сосредоточиться на разработке собственного учения – философской математики.Ученый, как древнегреческий Пифагор, положил в основу мироздания число. А затем соединил воедино две дисциплины – историю и математику."Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения – и я расскажу о нем все", – говорит Афган в одном из интервью в 1980-х.Детали чудо-метода он не раскрывает. Лишь дает одну подсказку. Чем глобальнее вопрос и чем дальше он отсрочен во времени, тем меньше вероятность его реализации.Например, для простых людей предсказания на несколько лет вперед сбываются почти со 100-процентной вероятностью. Для крупных стран и отдельных регионов – погрешность в 15 процентов. А уж для всего мира, как говорится, дели на два.Очень опасный годТем не менее подавляющее большинство прогнозов Сидика Афгана сбылось. И что самое интересное – с точностью до дня. Например, еще в конце 1970-х он вычислил дату распада Советского Союза, а в середине 1990-х пытался предупредить мир о начале мирового финансового кризиса.В 2005-м он предрек начало обострения конфликта на Донбассе. Тогда же довольно четко дал понять, что Украина как государство претерпит серьезные изменения.В наши дни, когда ситуация с "незалежной" вновь приковала к себе взгляды миллионов, не лишним будет учесть, что говорил афганский математик. Тем более подробный прогноз на ближайший годы он уже составил.В целом, Сидик Афган называл 2025-й "непростым" и "неспокойным" годом. Его недавние вычисления дают ответ "Почему"."Для России, Америки и всего мира это будет переломный момент. В мире будет беспорядок: проблемы с экологией, наводнения, землетрясения. Возможна даже война", – уверен ученый.Однако успокаивает: новая война развернется в интернет-пространстве – человеку будет суждено бороться с технологиями ИИ, "умными" компьютерами и иными гаджетами. И еще не известно, кто выйдет из этой битвы победителем."2025-й будет очень опасным годом для США и ряда европейских стран, – предрекает Сидик. – Америки как великой державы не будет. Я думаю, Трамп — последний президент США. Францию и Германию ждет экономический и политический кризис".Все это может привести Старый Свет к состоянию гражданской войны. Года не пройдет, как в той или иной стране – Испания, Нидерланды, Бельгия и тд – не вспыхнет гражданского противостояния. К сожалению, нынешние власти своими решениями лишь приближают момент социального обострения."СССР 2.0"Та же участь постигнет и Украину – в 2025-м "он разделится". На этом закончится острая фаза российско-украинского конфликта."Разделят на три части и лишат выхода к Черному морю – весь юго-восток отойдет России. Центральная часть, включая Киев, останется в прежнем положении, но встанет перед выбором: к какому режиму примкнуть. Западную же Украину поделят между Польшей, Венгрией и Румынией", – убежден АфганЭтот процесс, добавляет математик, растянется приблизительно на три года – до 2028 года.Параллельно мир будет наблюдать "возрождение СССР". Именно так ученый назвал тот процесс, что ожидает Россию в ближайшие пять лет."Сперва Россия станет центром нового экономического блока, в состав которого войдут бывшие республики Советского Союза и другие государства. Затем наступит полное взаимопонимание с США. Наконец, предстоит научно-технологическое соперничество", – рассказал Афган.Базой для "пятилетки" развития станет реформа образования, которая пройдет в России. В основу учебного процесса положат такие понятия как "справедливость" и "нравственность". После того, как сменится образование, откроется возможность для прихода к государственному управлению "новых людей".Он придет, когда страна будет готоваОдной из важных вех в этом деле станет приход "нового лидера". Сидик Афган давно признался, что не скрывает и не боится озвучить две даты: собственной смерти и рождения нового президента России."Это будет человек, который родился в 1972-м. Эту дату я вычислил, опираясь на даты рождения предыдущих российских лидеров", – пояснил математик.О точной же дате прихода к власти нового лидера России Сидик Афган пока не сообщал. Лишь еще раз повторил, что это произойдет после "кардинальной реформы образования", понимая под образованием культуру.Кроме того, будет еще один знак, предвещающий смену власти, – вторая пандемия. Да. Как это ни печально, но афганский математик предсказал волну коронавируса и не утаил от мира приход новой напасти.По его предварительным расчетам это произойдет не ранее 2035 года. Однако чересчур беспокоится и опасаться "неизвестной болезни" не стоит. Сидик Афган уверен: у России и мира хватит сил, чтобы победить ее. За свои слова ученый отвечает: число, как и факты" – вещь упрямая.

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