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Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях - РИА Новости, 14.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:10 14.02.2025 (обновлено: 14:39 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/predprinimateli-1999386396.html
Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях
Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях - РИА Новости, 14.02.2025
Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях
В 2025 году предприниматели из Московской области смогут принять участие в десяти международных бизнес-миссиях, которые пройдут в ОАЭ, Турции, Вьетнаме и других РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:10:00+03:00
2025-02-14T14:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
оаэ
турция
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В 2025 году предприниматели из Московской области смогут принять участие в десяти международных бизнес-миссиях, которые пройдут в ОАЭ, Турции, Вьетнаме и других странах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В ведомстве рассказали, что бизнес-миссия — это коллективная поездка в иностранные государства предпринимателей, которые уже ведут или планируют экспортную деятельность. Кроме того, поддержка бизнесменов ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Также содействие в участии окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. "В рамках организации бизнес-миссий поддержка специалистов Фонда включает в себя определение потенциальных иностранных партнеров, оценку их заинтересованности в сотрудничестве и получение обратной связи, и проведение двусторонних деловых переговоров. Также Фонд финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что расходы на перелет, проживание, питание и оформление виз участники международной бизнес-миссии оплачивают самостоятельно. Ближайшая бизнес-миссия, в которой предприниматели могут принять участие, состоится в Узбекистане. Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте. Другая бизнес-миссия состоится в Минске с 20 по 22 мая. Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Московской области не чаще одного раза в год.
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московская область (подмосковье), оаэ, турция, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОАЭ, Турция, Поддержка бизнеса
Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях

Предприниматели Подмосковья примут участие в 10 международных бизнес-миссиях

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПодмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях
Подмосковные предприниматели поучаствуют в 10 международных бизнес-миссиях - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В 2025 году предприниматели из Московской области смогут принять участие в десяти международных бизнес-миссиях, которые пройдут в ОАЭ, Турции, Вьетнаме и других странах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
В ведомстве рассказали, что бизнес-миссия — это коллективная поездка в иностранные государства предпринимателей, которые уже ведут или планируют экспортную деятельность. Кроме того, поддержка бизнесменов ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Также содействие в участии окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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"В рамках организации бизнес-миссий поддержка специалистов Фонда включает в себя определение потенциальных иностранных партнеров, оценку их заинтересованности в сотрудничестве и получение обратной связи, и проведение двусторонних деловых переговоров. Также Фонд финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что расходы на перелет, проживание, питание и оформление виз участники международной бизнес-миссии оплачивают самостоятельно.
Ближайшая бизнес-миссия, в которой предприниматели могут принять участие, состоится в Узбекистане. Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте. Другая бизнес-миссия состоится в Минске с 20 по 22 мая.
Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Московской области не чаще одного раза в год.
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