https://ria.ru/20250214/pravoslavie-1999271962.html

Священник рассказал, как православным относиться ко Дню святого Валентина

Священник рассказал, как православным относиться ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2025

Священник рассказал, как православным относиться ко Дню святого Валентина

В Русской православной церкви, как и в католической, не празднуют День святого Валентина, однако это повод задуматься о природе чувств и отношений с любимыми... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T04:08:00+03:00

2025-02-14T04:08:00+03:00

2025-02-14T04:08:00+03:00

религия

русская православная церковь

римско-католическая церковь

московская духовная академия

празднование дня святого валентина

религия

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви, как и в католической, не празднуют День святого Валентина, однако это повод задуматься о природе чувств и отношений с любимыми людьми, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. Достоверных сведений о происхождении праздника нет. Известно о нескольких святых Валентинах, живших до разделения христианской церкви, они почитаются и православными, и католиками, но мнения о том, с каким именно связан праздник, разнятся. В Римско-католической церкви 14 февраля вспоминают святых Кирилла и Мефодия - просветителей славян. "Православная церковь не запрещает людям радоваться и радовать друг друга, поэтому православным христианам ничего не мешает дарить подарки и на День святого Валентина. Главное - чем человек руководствуется. Одно дело, если мы идем на поводу у маркетинговой истории ("все побежали за букетом, и я тоже"), или если это происходит в контексте языческих Луперкалий и соответствующего потребительского отношения к человеку. Другое дело - если речь о чистых чувствах, желании лишний раз порадовать человека. Поэтому это не просто день подарков, но повод задуматься о своих чувствах, мотивах и природе отношений с любимым человеком", - сказал Борисов. Он напомнил, что в календаре Русской православной церкви праздника "День святого Валентина" нет, как и в календаре Римско-католической церкви. "Есть святые Валентин Римский и Валентин Интерамнский. В Русской церкви их тоже поминают – 19 июля и 12 августа по новому стилю соответственно, но это не связано с каким-то днем влюбленных, это просто поминовение святых мучеников эпохи Древней церкви (христианской церкви до разделения на православную и католическую - ред.). А с каким из Валентинов исторически связан праздник – в общем-то неизвестно", – пояснил священник. "По одной из версий, в конце V века папа Римский Геласий, борясь с языческими традициями Древнего Рима, попытался заместить почитанием святого мученика Валентина так называемые Луперкалии – языческие оргии, связанные с приходом весны, а также почитанием волчицы, выкормившей, согласно легендам, Ромула и Рема, и божеств, связанных с плодородием. Папа попытался заместить идею любви плотской, разнузданной, порочной идеей возвышенной любви к Богу. Ведь любовь к Богу облагораживает и земные, человеческие отношения, и чувства", - рассказал Борисов. Однако сейчас, добавил он, День святого Валентина, или День всех влюбленных "стал больше коммерческой, маркетинговой историей", праздником, который "паразитирует на теме влюбленности и мало связан с той преданной любовью и верностью, которые могут быть между мужчиной и женщиной". "У многих людей имеется представление, что любовь – это обязательно конфетно-букетные отношения. И они, поддавшись мифу о влюбленности, просто боятся, что их чувства перерастут во что-то более глубокое, сильное и продолжительное. Они скачут из отношений в отношения, с цветка на цветок, а испив нектар влюбленности, бросают человека, которого они в каком-то смысле использовали, чтобы насытиться. На самом деле за влюбленностью должна прийти любовь – "огонь эроса" должен смениться каким-то более ровным, глубоким чувством, которое связано, в том числе, с жертвенным служением, потому что невозможно любить и не жертвовать чем-то ради другого человека", – пояснил священник. В связи с этим, отметил он, хорошим примером для людей становятся праздники посвященные любви и семье, "причем это может быть не только День любви, семьи и верности, когда Церковь вспоминает святых Петра и Февронию, но и много других, более близких по времени примеров прекрасных брачных союзов, построенных на взаимной нежности и верности - как, например, семья московского священника XX века Алексея Мечева". "Православная церковь всегда очень радуется, когда люди преодолевают свое одиночество, разрушают оковы эгоизма, находят родную душу - человека, который разделяет твои жизненные, духовные убеждения. Нет большей радости, когда создаются счастливые семьи, супруги живут в верности и любви, дорожа друг другом, в любви рожают и воспитывают детей. И если в сердце живет такое чистое чувство, то и в День святого Валентина вполне можно порадовать любимого человека подарком", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250212/valentin-1998791674.html

https://ria.ru/20250213/prazdnik-1999003756.html

https://ria.ru/20250211/prazdnik-1998528747.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, римско-католическая церковь, московская духовная академия, празднование дня святого валентина, религия