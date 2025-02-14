Правительство утвердило создание в Кузбассе особой экономической зоны
Кемерово. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Кемеровской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория", сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Кемеровской области особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория", - говорится в сообщении.
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Новая особая экономическая зона расположится на юге Кузбасса – на территории Таштагольского муниципального района, в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян. Эти места отличаются уникальным рельефом, растительным и животным миром и имеют высокий потенциал для развития туризма, отметили в кабмине.
В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы инвестиционные проекты по созданию спортивно-туристического, гостинично-делового и горнолыжного комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составит более 40 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест превысит 4 тысяч.
Повышение туристической привлекательности Кузбасса – одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2030 года. Распоряжение об её утверждении было подписано в конце 2024 года.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
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