https://ria.ru/20250214/pravitelstvo-1999287832.html

Правительство утвердило создание в Кузбассе особой экономической зоны

Правительство утвердило создание в Кузбассе особой экономической зоны - РИА Новости, 14.02.2025

Правительство утвердило создание в Кузбассе особой экономической зоны

Правительство РФ утвердило постановление о создании в Кемеровской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория", сообщила... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:05:00+03:00

2025-02-14T09:05:00+03:00

2025-02-14T09:05:00+03:00

экономика

коммерческая недвижимость

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Кемеровской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория", сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Кемеровской области особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория", - говорится в сообщении. Новая особая экономическая зона расположится на юге Кузбасса – на территории Таштагольского муниципального района, в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян. Эти места отличаются уникальным рельефом, растительным и животным миром и имеют высокий потенциал для развития туризма, отметили в кабмине. В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы инвестиционные проекты по созданию спортивно-туристического, гостинично-делового и горнолыжного комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составит более 40 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест превысит 4 тысяч. Повышение туристической привлекательности Кузбасса – одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2030 года. Распоряжение об её утверждении было подписано в конце 2024 года. Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

https://realty.ria.ru/20241206/gubernator-1987806489.html

https://realty.ria.ru/20241228/zakon-1991828534.html

кемеровская область

россия

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экономика, коммерческая недвижимость, кемеровская область, россия, обь