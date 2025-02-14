https://ria.ru/20250214/pozhar-1999500340.html

Пожар в пансионате в Анапе потушили

Пожар в пансионате в Анапе потушили - РИА Новости, 14.02.2025

Пожар в пансионате в Анапе потушили

Пожар в пансионате Анапы полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:09:00+03:00

2025-02-14T22:09:00+03:00

2025-02-14T22:12:00+03:00

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в пансионате Анапы полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.В станице Благовещенской на Кубани в пятницу загорелся пансионат на площади в тысячу "квадратов", которая позднее выросла до 1,4 тысячи, были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. О том, что жертв нет, сообщала и региональная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб. Оперштаб Кубани при этом сообщал, что огонь перекинулся на штаб волонтеров в Анапе с находящихся поблизости зданий ресторана и пансионата. В ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю позднее сообщали о локализации возгорания на площади 1,4 тысячи квадратных метров."Пожар в Анапе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495827.html

анапа

россия

краснодарский край

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край