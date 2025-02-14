https://ria.ru/20250214/pozhar-1999495827.html
В Симферополе загорелось здание центрального рынка
В Симферополе загорелось здание центрального рынка - РИА Новости, 14.02.2025
В Симферополе загорелось здание центрального рынка
Двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:24:00+03:00
2025-02-14T21:24:00+03:00
2025-02-14T21:42:00+03:00
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В Симферополе произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на центральном рынке на улице Пушкина. Огонь распространился на соседнее здание. Площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. На месте пожара создан штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.Отмечается, что силы и средства для тушения наращиваются, из-за высокой ветровой нагрузки существует угроза распространения пожара на соседние здания.Также к работе привлечены 34 человека и девять единиц техники.
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Пожар на рынке в Симферополе
Пожар на рынке в Симферополе
2025-02-14T21:24
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симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе загорелось здание центрального рынка
МЧС: в Симферополе на 1 тысяче квадратных метров горит здание центрального рынка