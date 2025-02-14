В Госдуме назвали пособие, которое вырастет с 1 марта
С 1 марта повысят пособие по родам для уволенных из-за закрытия предприятия
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия, вырастет с 1 марта 2025 года до размера регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина
Она напомнила, что законодательство защищает трудовые права беременных женщин. Работодатель не может уволить таких сотрудниц, за исключением двух случаев:
- увольнение после окончания срочного трудового договора (если работница заменяла другого сотрудника и отказалась от других вакансий);
- ликвидация предприятия.
До принятия нового закона о повышении пособия по беременности и родам для таких сотрудниц они получали пособие в размере 920 рублей в месяц.
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"И вот в прошлом году мы с коллегами устранили эту несправедливость: приняли закон, по которому пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, будет выплачиваться в размере регионального прожиточного минимума. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года", — подчеркнула Стенякина.
Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, заключила собеседница агентства.