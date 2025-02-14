https://ria.ru/20250214/posobiya-1999269181.html

В Госдуме назвали пособие, которое вырастет с 1 марта

В Госдуме назвали пособие, которое вырастет с 1 марта - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме назвали пособие, которое вырастет с 1 марта

Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия, вырастет с 1 марта 2025 года до размера регионального прожиточного... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:21:00+03:00

2025-02-14T03:21:00+03:00

2025-02-14T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия, вырастет с 1 марта 2025 года до размера регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина СтенякинаОна напомнила, что законодательство защищает трудовые права беременных женщин. Работодатель не может уволить таких сотрудниц, за исключением двух случаев:До принятия нового закона о повышении пособия по беременности и родам для таких сотрудниц они получали пособие в размере 920 рублей в месяц."И вот в прошлом году мы с коллегами устранили эту несправедливость: приняли закон, по которому пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, будет выплачиваться в размере регионального прожиточного минимума. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года", — подчеркнула Стенякина.Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999255043.html

https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф