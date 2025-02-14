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Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая - РИА Новости, 14.02.2025
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23:28 14.02.2025 (обновлено: 23:56 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/poshliny-1999504332.html
Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая
Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:28:00+03:00
2025-02-14T23:56:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере."Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сообщил он журналистам в Белом доме.Министерство коммерции КНР в четверг заявило, что действия Вашингтона являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало США вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
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китай
сша
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китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
Китай, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая

Трамп ввел импортные пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере.
"Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Министерство коммерции КНР в четверг заявило, что действия Вашингтона являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало США вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
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КитайСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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