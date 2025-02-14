https://ria.ru/20250214/poshliny-1999504332.html

Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая

Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:28:00+03:00

2025-02-14T23:28:00+03:00

2025-02-14T23:56:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере."Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сообщил он журналистам в Белом доме.Министерство коммерции КНР в четверг заявило, что действия Вашингтона являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало США вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".

https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)