На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО
На пожертвования москвичей закупили 50 квадрокоптеров и 300 бронежилетов для СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в сотрудничестве с Народным фронтом под девизом "Всё для победы!" на сайте программы организован сбор средств. Москвичи могут перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл приравнивается к одному рублю.
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"Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тысячи теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов", - говорится в сообщении.
Для участия в акции необходимо авторизоваться на сайте проекта "Миллион призов" с помощью учетной записи на портале mos.ru, перейти в раздел "Поощрения", выбрать вкладку "Благотворительность", затем карточку "Народный фронт. Всё для победы!" и указать сумму перевода.
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20 сентября 2024, 07:31