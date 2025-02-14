https://ria.ru/20250214/pomosch-1999285224.html

На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО

На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО - РИА Новости, 14.02.2025

На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО

Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов",... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:45:00+03:00

2025-02-14T08:45:00+03:00

2025-02-14T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в сотрудничестве с Народным фронтом под девизом "Всё для победы!" на сайте программы организован сбор средств. Москвичи могут перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл приравнивается к одному рублю. "Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тысячи теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов", - говорится в сообщении. Для участия в акции необходимо авторизоваться на сайте проекта "Миллион призов" с помощью учетной записи на портале mos.ru, перейти в раздел "Поощрения", выбрать вкладку "Благотворительность", затем карточку "Народный фронт. Всё для победы!" и указать сумму перевода.

https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вооруженные силы рф