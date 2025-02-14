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На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО - РИА Новости, 14.02.2025
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Надежные люди
 
08:45 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/pomosch-1999285224.html
На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО
На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО - РИА Новости, 14.02.2025
На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО
Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов",... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:45:00+03:00
2025-02-14T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в сотрудничестве с Народным фронтом под девизом "Всё для победы!" на сайте программы организован сбор средств. Москвичи могут перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл приравнивается к одному рублю. "Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тысячи теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов", - говорится в сообщении. Для участия в акции необходимо авторизоваться на сайте проекта "Миллион призов" с помощью учетной записи на портале mos.ru, перейти в раздел "Поощрения", выбрать вкладку "Благотворительность", затем карточку "Народный фронт. Всё для победы!" и указать сумму перевода.
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общество, москва, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ
На пожертвования жителей Москвы закупили более 50 квадрокоптеров для СВО

На пожертвования москвичей закупили 50 квадрокоптеров и 300 бронежилетов для СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 50 квадрокоптеров закупили в зону специальной военной операции на пожертвования жителей Москвы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в сотрудничестве с Народным фронтом под девизом "Всё для победы!" на сайте программы организован сбор средств. Москвичи могут перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл приравнивается к одному рублю.
«
"Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тысячи теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов", - говорится в сообщении.
Для участия в акции необходимо авторизоваться на сайте проекта "Миллион призов" с помощью учетной записи на портале mos.ru, перейти в раздел "Поощрения", выбрать вкладку "Благотворительность", затем карточку "Народный фронт. Всё для победы!" и указать сумму перевода.
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