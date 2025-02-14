Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл
Барнаульские депутаты отправили участникам СВО семь автомобилей и квадроцикл
Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы.
"В преддверии Дня защитника Отечества, на площади Свободы состоялась очередная отправка 8 единиц спецтехники нашим ребятам в зону проведения СВО…Гуманитарные грузы с автомобилями, необходимой техникой сформированы барнаульскими предпринимателями, депутатами фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, администрацией города Барнаула при поддержке регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае. Сегодня нашим бойцам отправили 7 автомобилей и 1 квадроцикл", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся техника оснащена дополнительным комплектом резины, полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации.
Сообщается, что с начала СВО администрация города совместно с депутатами и предпринимателями уже 19 раз отправляет подобные грузы с техникой.
"Всего для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской области отправлено 32 единицы техники и более 340 тонн гуманитарной помощи", - подчеркивает пресс-служба.
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
5 сентября 2024, 09:53