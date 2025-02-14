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Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл - РИА Новости, 14.02.2025
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06:19 14.02.2025
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Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл
Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл - РИА Новости, 14.02.2025
Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл
Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:19:00+03:00
2025-02-14T06:19:00+03:00
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы. "В преддверии Дня защитника Отечества, на площади Свободы состоялась очередная отправка 8 единиц спецтехники нашим ребятам в зону проведения СВО…Гуманитарные грузы с автомобилями, необходимой техникой сформированы барнаульскими предпринимателями, депутатами фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, администрацией города Барнаула при поддержке регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае. Сегодня нашим бойцам отправили 7 автомобилей и 1 квадроцикл", - говорится в сообщении. Отмечается, что вся техника оснащена дополнительным комплектом резины, полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации. Сообщается, что с начала СВО администрация города совместно с депутатами и предпринимателями уже 19 раз отправляет подобные грузы с техникой. "Всего для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской области отправлено 32 единицы техники и более 340 тонн гуманитарной помощи", - подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html
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барнаул, алтайский край, луганская народная республика, единая россия
Надежные люди, Барнаул, Алтайский край, Луганская Народная Республика, Единая Россия
Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл

Барнаульские депутаты отправили участникам СВО семь автомобилей и квадроцикл

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы.
"В преддверии Дня защитника Отечества, на площади Свободы состоялась очередная отправка 8 единиц спецтехники нашим ребятам в зону проведения СВО…Гуманитарные грузы с автомобилями, необходимой техникой сформированы барнаульскими предпринимателями, депутатами фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, администрацией города Барнаула при поддержке регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае. Сегодня нашим бойцам отправили 7 автомобилей и 1 квадроцикл", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вся техника оснащена дополнительным комплектом резины, полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации.
Сообщается, что с начала СВО администрация города совместно с депутатами и предпринимателями уже 19 раз отправляет подобные грузы с техникой.
"Всего для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской области отправлено 32 единицы техники и более 340 тонн гуманитарной помощи", - подчеркивает пресс-служба.
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Надежные людиБарнаулАлтайский крайЛуганская Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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