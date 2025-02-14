https://ria.ru/20250214/pomosch-1999275807.html

Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл

Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл - РИА Новости, 14.02.2025

Барнаульские депутаты отправили участникам СВО автомобили и квадроцикл

Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:19:00+03:00

2025-02-14T06:19:00+03:00

2025-02-14T06:19:00+03:00

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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Барнаульские депутаты и предприниматели отправили участникам СВО 7 автомобилей и квадроцикл, сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы. "В преддверии Дня защитника Отечества, на площади Свободы состоялась очередная отправка 8 единиц спецтехники нашим ребятам в зону проведения СВО…Гуманитарные грузы с автомобилями, необходимой техникой сформированы барнаульскими предпринимателями, депутатами фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, администрацией города Барнаула при поддержке регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае. Сегодня нашим бойцам отправили 7 автомобилей и 1 квадроцикл", - говорится в сообщении. Отмечается, что вся техника оснащена дополнительным комплектом резины, полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации. Сообщается, что с начала СВО администрация города совместно с депутатами и предпринимателями уже 19 раз отправляет подобные грузы с техникой. "Всего для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской области отправлено 32 единицы техники и более 340 тонн гуманитарной помощи", - подчеркивает пресс-служба.

https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

барнаул, алтайский край, луганская народная республика, единая россия