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Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
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10:23 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/politolog-1999309863.html
Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину
Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину
Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:23:00+03:00
2025-02-14T10:23:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
богдан безпалько
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в преддверии возможных переговоров, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. "Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну... Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть, это просто давление", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он добавил, что президент США Дональд Трамп действует как любой крупный правитель, предлагая как меры негативного стимулирования, так и позитивного. "Но конкретно в чем для нас сейчас состоит позитивный стимул, мы не понимаем. То есть очевидно, что по позитивной части мы еще не договорились. Поэтому пока что идет предварительная подготовка к переговорам, непубличная часть, где пытаются выяснить какую-то конкретику, прийти к какой-то компромиссной линии. Но пока, очевидно, еще не пришли", - подчеркнул эксперт. По его словам, давление может выразиться не только в угрозе отправки войск, но и угрозах полностью закрыть нефтяной экспорт России.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
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в мире, россия, украина, москва, богдан безпалько, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Москва, Богдан Безпалько, Владимир Путин, Дональд Трамп
Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину

Безпалько: заявление Вэнса по войскам на Украине является попыткой давить на РФ

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в преддверии возможных переговоров, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
13 февраля, 06:30
Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
"Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну... Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть, это просто давление", - сказал Безпалько в беседе с агентством.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп действует как любой крупный правитель, предлагая как меры негативного стимулирования, так и позитивного.
"Но конкретно в чем для нас сейчас состоит позитивный стимул, мы не понимаем. То есть очевидно, что по позитивной части мы еще не договорились. Поэтому пока что идет предварительная подготовка к переговорам, непубличная часть, где пытаются выяснить какую-то конкретику, прийти к какой-то компромиссной линии. Но пока, очевидно, еще не пришли", - подчеркнул эксперт.
По его словам, давление может выразиться не только в угрозе отправки войск, но и угрозах полностью закрыть нефтяной экспорт России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
13 февраля, 12:51
 
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