https://ria.ru/20250214/politolog-1999309863.html

Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину

Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину - РИА Новости, 14.02.2025

Политолог отреагировал на слова Вэнса об отправке военных на Украину

Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:23:00+03:00

2025-02-14T10:23:00+03:00

2025-02-14T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в преддверии возможных переговоров, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. "Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну... Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть, это просто давление", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он добавил, что президент США Дональд Трамп действует как любой крупный правитель, предлагая как меры негативного стимулирования, так и позитивного. "Но конкретно в чем для нас сейчас состоит позитивный стимул, мы не понимаем. То есть очевидно, что по позитивной части мы еще не договорились. Поэтому пока что идет предварительная подготовка к переговорам, непубличная часть, где пытаются выяснить какую-то конкретику, прийти к какой-то компромиссной линии. Но пока, очевидно, еще не пришли", - подчеркнул эксперт. По его словам, давление может выразиться не только в угрозе отправки войск, но и угрозах полностью закрыть нефтяной экспорт России.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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в мире, россия, украина, москва, богдан безпалько, владимир путин, дональд трамп