https://ria.ru/20250214/podzhog-1999276621.html

В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику

В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику - РИА Новости, 14.02.2025

В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику

Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:53:00+03:00

2025-02-14T06:53:00+03:00

2025-02-14T06:53:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

ангарск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области. В январе в Ангарске двое жителей Приангарья попытались поджечь специальную военную технику, забросив на территорию части бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате военнослужащие и техника не пострадали. "УФСБ России по Иркутской области во взаимодействии с ГУ МВД и Управлением Росгвардии по региону установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению террористического акта на территории воинской части в г. Ангарске", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные также пытались получить разведданные по другим военным объектам с целью поджога. Во время допросов они признались, что сотрудничали с украинскими спецслужбами, переписываясь в интернет-мессенджере. Им обещали заплатить вознаграждение в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутская область, ангарск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)