https://ria.ru/20250214/podmoskove-1999463100.html
В Подмосковье оборот розничной торговли за год вырос более чем в два раза
В Подмосковье оборот розничной торговли за год вырос более чем в два раза - РИА Новости, 14.02.2025
В Подмосковье оборот розничной торговли за год вырос более чем в два раза
Оборот розничной торговли в Подмосковье за 2024 год вырос более чем в два раза, превысив 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:47:00+03:00
2025-02-14T17:47:00+03:00
2025-02-14T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Оборот розничной торговли в Подмосковье за 2024 год вырос более чем в два раза, превысив 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным Мосстата, оборот розничной торговли в регионе по итогам 2024 года увеличился на 109,4% по сравнению с 2023 годом. В министерстве уточнили, что на продовольственные товары в структуре оборота пришлось 46,2%, а на непродовольственные – 53,8%. При этом объем продаж продуктов увеличился на 8,1% в сравнении с 2023 годом. Продажи непродовольственных товаров также за год выросли на 10,5%. Среди причин увеличения оборота в ведомстве назвали расширение торговых площадей. Так, в Подмосковье в 2024 году ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров новых площадей предприятий розничной торговли. Лидерами по этому показателю стали Одинцовский городской округ (36,5 тысяч квадратных метров), Богородский городской округ (26,1 тысячи квадратного метра), Долгопрудный (16,9 тысячи квадратного метра). Так, обеспеченность населения площадью торговых объектов по итогам 2024 года составила 1,6 тысячи квадратных метров на одну тысячу человек.
https://ria.ru/20250214/predprinimateli-1999386396.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), долгопрудный
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный
В Подмосковье оборот розничной торговли за год вырос более чем в два раза
Оборот розничной торговли в Подмосковье за 2024 год превысил 4,5 млрд рублей
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Оборот розничной торговли в Подмосковье за 2024 год вырос более чем в два раза, превысив 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным Мосстата, оборот розничной торговли в регионе по итогам 2024 года увеличился на 109,4% по сравнению с 2023 годом.
В министерстве уточнили, что на продовольственные товары в структуре оборота пришлось 46,2%, а на непродовольственные – 53,8%. При этом объем продаж продуктов увеличился на 8,1% в сравнении с 2023 годом. Продажи непродовольственных товаров также за год выросли на 10,5%.
Среди причин увеличения оборота в ведомстве назвали расширение торговых площадей. Так, в Подмосковье в 2024 году ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров новых площадей предприятий розничной торговли. Лидерами по этому показателю стали Одинцовский городской округ (36,5 тысяч квадратных метров), Богородский городской округ (26,1 тысячи квадратного метра), Долгопрудный (16,9 тысячи квадратного метра). Так, обеспеченность населения площадью торговых объектов по итогам 2024 года составила 1,6 тысячи квадратных метров на одну тысячу человек.