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В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи - РИА Новости, 14.02.2025
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10:30 14.02.2025 (обновлено: 11:09 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pmr-1999313722.html
В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи
В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи - РИА Новости, 14.02.2025
В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи
В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:30:00+03:00
2025-02-14T11:09:00+03:00
группа газ
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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в Telegram-канале."Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации", — написал он.Глава ПМР от себя лично и от имени всех жителей республики поблагодарил специалистов Минэнерго и российских должностных лиц за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации.Газовый кризис в ПриднестровьеС начала года Молдавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опускалась ниже нуля.Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Это обеспечило непризнанную республику топливом в первые десять дней февраля. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявляла, что ЕC готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но власти ПМР от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занялась венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. По словам Красносельского, это стало возможно при российской кредитной и функциональной поддержке.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html
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группа газ
Группа ГАЗ
В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи

Красносельский: в Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в Telegram-канале.
"Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации", — написал он.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса
7 февраля, 06:33
Глава ПМР от себя лично и от имени всех жителей республики поблагодарил специалистов Минэнерго и российских должностных лиц за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации.

Газовый кризис в Приднестровье

С начала года Молдавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опускалась ниже нуля.
Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Это обеспечило непризнанную республику топливом в первые десять дней февраля. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявляла, что ЕC готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но власти ПМР от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занялась венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. По словам Красносельского, это стало возможно при российской кредитной и функциональной поддержке.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР
10 февраля, 01:29
 
Группа ГАЗ
 
 
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