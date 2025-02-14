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Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 14.02.2025 (обновлено: 12:33 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/plennyj-1999294207.html
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту - РИА Новости, 14.02.2025
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту
Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо, об этом сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:35:00+03:00
2025-02-14T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо, об этом сообщили Минобороны РФ.Военнослужащий 117-й отдельной танковой бригаду ВСУ Алексей Ященко был взят в плен российскими военнослужащими в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, его все равно признали годным и мобилизовали. "Пять дней я пролежал в больнице в Харькове "с ушами". Двенадцатого числа меня отправили в учебку. Одно ухо не слышит вообще, только одним. Я думал, спишут, а врач сказал: "Я тоже с одним ухом, так что все нормально", – рассказал пленный. По словам Ященко, командование тянуло с эвакуацией раненых с позиций, приказав им сидеть там до последнего, а "если кто-то будет отходить, то их будут расстреливать". Поэтому они попробовали выйти с позиций ночью, думая, что проскочат, шли куда глаза глядят и нарвались на российских военнослужащих группировки "Север".
https://ria.ru/20250213/plennyj-1999002609.html
https://ria.ru/20250213/plennyy-1999017969.html
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Украинский пленный рассказал о мобилизации, несмотря на глухоту
Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо, об этом сообщили Минобороны РФ. Военнослужащий 117-й отдельной танковой бригаду ВСУ Алексей Ященко был взят в плен российскими военнослужащими в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, его все равно признали годным и мобилизовали.
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в мире, курская область, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Харьков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту

Украинский пленный Ященко заявил, что его мобилизовали, несмотря на глухоту

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на глухоту на одно ухо, об этом сообщили Минобороны РФ.
Военнослужащий 117-й отдельной танковой бригаду ВСУ Алексей Ященко был взят в плен российскими военнослужащими в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, его все равно признали годным и мобилизовали.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный
13 февраля, 07:11
"Пять дней я пролежал в больнице в Харькове "с ушами". Двенадцатого числа меня отправили в учебку. Одно ухо не слышит вообще, только одним. Я думал, спишут, а врач сказал: "Я тоже с одним ухом, так что все нормально", – рассказал пленный.
По словам Ященко, командование тянуло с эвакуацией раненых с позиций, приказав им сидеть там до последнего, а "если кто-то будет отходить, то их будут расстреливать". Поэтому они попробовали выйти с позиций ночью, думая, что проскочат, шли куда глаза глядят и нарвались на российских военнослужащих группировки "Север".
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
13 февраля, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьХарьковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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