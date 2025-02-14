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ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 14.02.2025 (обновлено: 13:41 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/plen-1999368074.html
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю
ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:29:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 8 по 14 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю

МО РФ: за неделю в плен на ЛБС сдались 24 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 8 по 14 февраля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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