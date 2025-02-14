https://ria.ru/20250214/plen-1999368074.html

ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю

ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 14.02.2025

ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю

ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:29:00+03:00

2025-02-14T13:29:00+03:00

2025-02-14T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 8 по 14 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)