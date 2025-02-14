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ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю
ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:29:00+03:00
2025-02-14T13:29:00+03:00
2025-02-14T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю на линии боевого соприкосновения взяли в плен 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 8 по 14 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России взяли в плен 24 украинских военнослужащих за неделю
МО РФ: за неделю в плен на ЛБС сдались 24 украинских военнослужащих