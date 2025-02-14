Рейтинг@Mail.ru
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 14.02.2025 (обновлено: 13:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/peskov-1999356684.html
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре - РИА Новости, 14.02.2025
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T13:03:00+03:00
киев
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999357613.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, россия, дмитрий песков
Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре

Песков: Киев продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал Песков журналистам.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Госдуме назвали удар по саркофагу Чернобыльской АЭС провокацией
Вчера, 13:02
 
КиевВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала