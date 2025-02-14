https://ria.ru/20250214/peskov-1999356684.html
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре - РИА Новости, 14.02.2025
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T12:58:00+03:00
2025-02-14T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Это так, это действительно продолжается, и здесь наша позиция хорошо известна", - сказал Песков журналистам.
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киев, в мире, россия, дмитрий песков
Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков обвинил Киев в нанесении ударов по мирной инфраструктуре
Песков: Киев продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры