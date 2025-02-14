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СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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17:09 14.02.2025 (обновлено: 17:31 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/peregovory-1999450295.html
СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине
СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине
Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Bloomberg. РИА Новости, 14.02.2025
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россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
российское историческое общество
российский фонд прямых инвестиций
сергей нарышкин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Bloomberg."То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом", — отмечается в материале.По мнению авторов статьи, в состав российской группы могут войти директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250214/europe-1999437580.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, российское историческое общество, российский фонд прямых инвестиций, сергей нарышкин
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российское историческое общество, Российский фонд прямых инвестиций, Сергей Нарышкин
СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине

Bloomberg: в состав российской переговорной группы могут войти Нарышкин и Ушаков

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Bloomberg.
"То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом", — отмечается в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Вчера, 16:43
По мнению авторов статьи, в состав российской группы могут войти директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРоссийское историческое обществоРоссийский фонд прямых инвестицийСергей Нарышкин
 
 
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