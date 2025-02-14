https://ria.ru/20250214/peregovory-1999450295.html

СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине

СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ назвали возможный состав российской переговорной группы по Украине

Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Bloomberg. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:09:00+03:00

2025-02-14T17:09:00+03:00

2025-02-14T17:31:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

российское историческое общество

российский фонд прямых инвестиций

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Bloomberg."То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом", — отмечается в материале.По мнению авторов статьи, в состав российской группы могут войти директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250214/europe-1999437580.html

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, российское историческое общество, российский фонд прямых инвестиций, сергей нарышкин