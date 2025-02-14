https://ria.ru/20250214/pentagon-1999403206.html

Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона

Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона - РИА Новости, 14.02.2025

Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона

Сотрудники Департамента государственной эффективности США (DOGE) в пятницу ожидаются в министерство обороны после того, как президент Дональд Трамп заявил, что... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:01:00+03:00

2025-02-14T15:01:00+03:00

2025-02-14T15:02:00+03:00

в мире

дональд трамп

илон маск

министерство обороны сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники Департамента государственной эффективности США (DOGE) в пятницу ожидаются в министерство обороны после того, как президент Дональд Трамп заявил, что департамент проверит расходы Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Сотрудники DOGE ожидаются в министерстве обороны уже в пятницу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, пытаясь опередить возможные "резкие сокращения", проводимых DOGE, готовят списки вооружений, которые они давно хотели отменить.

https://ria.ru/20250212/ssha-1998812198.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады