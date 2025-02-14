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Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона - РИА Новости, 14.02.2025
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15:01 14.02.2025 (обновлено: 15:02 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999403206.html
Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона
Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона - РИА Новости, 14.02.2025
Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона
Сотрудники Департамента государственной эффективности США (DOGE) в пятницу ожидаются в министерство обороны после того, как президент Дональд Трамп заявил, что... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:01:00+03:00
2025-02-14T15:02:00+03:00
в мире
дональд трамп
илон маск
министерство обороны сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники Департамента государственной эффективности США (DOGE) в пятницу ожидаются в министерство обороны после того, как президент Дональд Трамп заявил, что департамент проверит расходы Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Сотрудники DOGE ожидаются в министерстве обороны уже в пятницу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, пытаясь опередить возможные "резкие сокращения", проводимых DOGE, готовят списки вооружений, которые они давно хотели отменить.
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в мире, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Департамент госэффективности США проверит расходы Пентагона

WSJ: сотрудники департамента госэффективности США проверят расходы Пентагона

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники Департамента государственной эффективности США (DOGE) в пятницу ожидаются в министерство обороны после того, как президент Дональд Трамп заявил, что департамент проверит расходы Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.
«
"Сотрудники DOGE ожидаются в министерстве обороны уже в пятницу", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, пытаясь опередить возможные "резкие сокращения", проводимых DOGE, готовят списки вооружений, которые они давно хотели отменить.
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В миреДональд ТрампИлон МаскМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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