https://ria.ru/20250214/panda-1999403061.html

Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца

Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца - РИА Новости, 14.02.2025

Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца

Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:01:00+03:00

2025-02-14T15:01:00+03:00

2025-02-14T15:01:00+03:00

хорошие новости

россия

московский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999402451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97827663c9de8ebe859407522d665038.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". На опубликованном видео можно увидеть, как панды играют с мягким и ярким подарком, напоминающим сердце. "К важным новостям: панды из Московского зоопарка тоже получили романтичные подарки. Диндин и Катюша в восторге от сюрприза. Смотрим и радуемся за пушистиков", - говорится в сообщении. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.

https://ria.ru/20250214/prazdnik-1999133339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Панды Диндин и Катюша с подарками Панды Диндин и Катюша с подарками 2025-02-14T15:01 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московский зоопарк, общество