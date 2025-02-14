https://ria.ru/20250214/panda-1999403061.html
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца - РИА Новости, 14.02.2025
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца
Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:01:00+03:00
2025-02-14T15:01:00+03:00
2025-02-14T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". На опубликованном видео можно увидеть, как панды играют с мягким и ярким подарком, напоминающим сердце. "К важным новостям: панды из Московского зоопарка тоже получили романтичные подарки. Диндин и Катюша в восторге от сюрприза. Смотрим и радуемся за пушистиков", - говорится в сообщении. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
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Панды Диндин и Катюша с подарками
Панды Диндин и Катюша с подарками
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Хорошие новости, Россия, Московский зоопарк, Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца
Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца