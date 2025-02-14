Рейтинг@Mail.ru
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:01 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/panda-1999403061.html
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца - РИА Новости, 14.02.2025
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца
Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:01:00+03:00
2025-02-14T15:01:00+03:00
хорошие новости
россия
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999402451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97827663c9de8ebe859407522d665038.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве". На опубликованном видео можно увидеть, как панды играют с мягким и ярким подарком, напоминающим сердце. "К важным новостям: панды из Московского зоопарка тоже получили романтичные подарки. Диндин и Катюша в восторге от сюрприза. Смотрим и радуемся за пушистиков", - говорится в сообщении. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
https://ria.ru/20250214/prazdnik-1999133339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Панды Диндин и Катюша с подарками
Панды Диндин и Катюша с подарками
2025-02-14T15:01
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999402451_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f9f5ef59232bbd7596c9d05916e4ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Россия, Московский зоопарк, Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца

Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца, сообщается в Telegram-канале городского проекта "Зима в Москве".
На опубликованном видео можно увидеть, как панды играют с мягким и ярким подарком, напоминающим сердце.
"К важным новостям: панды из Московского зоопарка тоже получили романтичные подарки. Диндин и Катюша в восторге от сюрприза. Смотрим и радуемся за пушистиков", - говорится в сообщении.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
Какой сегодня праздник 14 февраля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Вчера, 06:00
 
Хорошие новостиРоссияМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала