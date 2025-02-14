https://ria.ru/20250214/ovchinskiy-1999265185.html

Овчинский: в Северном Бутове снесли недостроенный спорткомплекс

Овчинский: в Северном Бутове снесли недостроенный спорткомплекс - РИА Новости, 14.02.2025

Овчинский: в Северном Бутове снесли недостроенный спорткомплекс

В районе Северное Бутово в Москве снесли здание спортивно-оздоровительного комплекса, которое не могли достроить с 2013 года, рассказал министр правительства... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:10:00+03:00

2025-02-14T11:10:00+03:00

2025-02-14T11:10:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В районе Северное Бутово в Москве снесли здание спортивно-оздоровительного комплекса, которое не могли достроить с 2013 года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Комплекс начали строить еще в 2013 году на участке, расположенном по адресу: Куликовская улица, владение 9Б, корпус 20, микрорайон 2. Однако спустя три года строительство прекратили из-за банкротства застройщика.В итоге после обращений местных жителей городские власти решили снести здание."Вопрос о ликвидации объекта незавершенного строительства на Куликовской улице взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С 2011 года опергруппа приняла решение по 691 объекту долгостроя. 204 из них смогли ввести в эксплуатацию, на 275 продолжили строительство, на оставшихся площадках провели демонтаж конструкций.

https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html

https://ria.ru/20250212/moskva-1998742197.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы