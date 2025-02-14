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Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве
Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве
Управлением Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела на проезде Электролитный,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:58:00+03:00
2025-02-14T11:58:00+03:00
2025-02-14T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Управлением Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела на проезде Электролитный, сообщили журналистам в ведомстве."Четырнадцатого февраля в управление Роспотребнадзора по г. Москве поступила информация из департамента здравоохранения Москвы о массовой госпитализации с признаками острой кишечной инфекции проживающих постояльцев в хостеле ООО "РБК Сервис" по адресу: г. Москва, проезд Электролитный, д.3, стр.7. Специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что заболевшие являются строительными рабочими", - говорится в сообщении.Питались они по месту работы на стройке, в соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем", уточнили в ведомстве.Специалистами Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний, отметили в управлении.
https://ria.ru/20250202/moskva-1996867582.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, рбк (медиагруппа)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, РБК (медиагруппа)
Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве
Роспотребнадзор начал эпидрасследование отравлений в хостеле в Москве