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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 14.02.2025
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10:06 14.02.2025 (обновлено: 17:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/opros-1999302456.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 14.02.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:06:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, семь процентов придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (80%) опрошенных граждан Российской Федерации заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили десять процентов респондентов. По мнению 53% россиян, правительство России работает хорошо, 24% респондентов ответили, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, десять процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по восемь процентов отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, по три процента — за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250207/opros-1997906763.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 80% россиян считают, что Путин лучше работает на посту президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, семь процентов придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
7 февраля, 11:21
Восемь из десяти (80%) опрошенных граждан Российской Федерации заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили десять процентов респондентов.
По мнению 53% россиян, правительство России работает хорошо, 24% респондентов ответили, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, десять процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по восемь процентов отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, по три процента — за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
27 декабря 2024, 12:38
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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