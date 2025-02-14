https://ria.ru/20250214/opros-1999302456.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 14.02.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:06:00+03:00

2025-02-14T10:06:00+03:00

2025-02-14T17:20:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, семь процентов придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (80%) опрошенных граждан Российской Федерации заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили десять процентов респондентов. По мнению 53% россиян, правительство России работает хорошо, 24% респондентов ответили, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, десять процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по восемь процентов отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, по три процента — за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250207/opros-1997906763.html

https://ria.ru/20241227/opros-1991643406.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество