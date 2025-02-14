https://ria.ru/20250214/onkologiya-1999334912.html
В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии
В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии - РИА Новости, 14.02.2025
В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии
Каждый второй случай онкологического заболевания в России стал выявляться на ранней стадии, что существенно повысило шансы пациентов на успешное лечение, заявил РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:34:00+03:00
2025-02-14T11:34:00+03:00
2025-02-14T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Каждый второй случай онкологического заболевания в России стал выявляться на ранней стадии, что существенно повысило шансы пациентов на успешное лечение, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Сегодня более 60% опухолей выявляют на ранних – первой и второй - стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение", - сказал Каприн. Он отметил, что за годы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были достигнуты значительные успехи. Так, например, отмечается рост показателя пятилетней выживаемости пациентов и снижение показателя одногодичной летальности, что является важным индикатором эффективности лечения и ранней диагностики, подчеркнул Каприн. Читайте полный текст интервью Андрея Каприна >>
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн
В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии
Каприн: в РФ каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии