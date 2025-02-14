https://ria.ru/20250214/onkologiya-1999334912.html

В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии

В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии - РИА Новости, 14.02.2025

В России каждый второй случай онкозаболевания выявляется на ранней стадии

Каждый второй случай онкологического заболевания в России стал выявляться на ранней стадии, что существенно повысило шансы пациентов на успешное лечение, заявил РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:34:00+03:00

2025-02-14T11:34:00+03:00

2025-02-14T11:34:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991608491_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_8ca6b17909b503be107d89068d2387e9.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Каждый второй случай онкологического заболевания в России стал выявляться на ранней стадии, что существенно повысило шансы пациентов на успешное лечение, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Сегодня более 60% опухолей выявляют на ранних – первой и второй - стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение", - сказал Каприн. Он отметил, что за годы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были достигнуты значительные успехи. Так, например, отмечается рост показателя пятилетней выживаемости пациентов и снижение показателя одногодичной летальности, что является важным индикатором эффективности лечения и ранней диагностики, подчеркнул Каприн. Читайте полный текст интервью Андрея Каприна >>

https://ria.ru/20250214/onkolog-1999300127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн