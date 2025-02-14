Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/obschestvoznanie-1999334140.html
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе - РИА Новости, 14.02.2025
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе
Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:31:00+03:00
2025-02-14T11:31:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785522980_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_c15ec6689c9e5a4c177910a318060f5a.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее министерство приказом установило, что обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе. "С 1 сентября 2025 года в 8-9-х классах без изменений - обществознание изучается", - уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Согласно новому приказу Минпросвещения РФ обществознание будет изучаться школьниками с 9 класса, начиная с 1 сегодня 2026 года.
https://ria.ru/20241104/shkola-1981828523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785522980_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_95a1b09fe7c2746f151343d9dd8b4994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе

Минпросвещения решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчащиеся во время урока
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Учащиеся во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министерство приказом установило, что обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе.
«
"С 1 сентября 2025 года в 8-9-х классах без изменений - обществознание изучается", - уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Согласно новому приказу Минпросвещения РФ обществознание будет изучаться школьниками с 9 класса, начиная с 1 сегодня 2026 года.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию
4 ноября 2024, 19:43
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала