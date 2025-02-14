https://ria.ru/20250214/obschestvoznanie-1999334140.html
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе - РИА Новости, 14.02.2025
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе
Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:31:00+03:00
2025-02-14T11:31:00+03:00
2025-02-14T11:31:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее министерство приказом установило, что обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе. "С 1 сентября 2025 года в 8-9-х классах без изменений - обществознание изучается", - уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Согласно новому приказу Минпросвещения РФ обществознание будет изучаться школьниками с 9 класса, начиная с 1 сегодня 2026 года.
https://ria.ru/20241104/shkola-1981828523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения сохранит изучение обществознания в восьмом классе
Минпросвещения решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ решило сохранить изучение обществознания в 8 классе с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министерство приказом установило, что обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе.
«
"С 1 сентября 2025 года в 8-9-х классах без изменений - обществознание изучается", - уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Согласно новому приказу Минпросвещения РФ обществознание будет изучаться школьниками с 9 класса, начиная с 1 сегодня 2026 года.