https://ria.ru/20250214/oblast-1999425368.html

Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.02.2025

Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Правительство Мурманской области отправило ко Дню защитника Отечества участникам СВО и жителям Курской области 20 тонн дополнительной помощи, в том числе... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T16:09:00+03:00

надежные люди

мурманская область

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вооруженные силы украины

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сво

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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Правительство Мурманской области отправило ко Дню защитника Отечества участникам СВО и жителям Курской области 20 тонн дополнительной помощи, в том числе гуманитарный груз, оборудование и стройматериалы, сообщил оперативный штаб региона. "Пусть техника и спецоборудование поможет в успешном выполнении поставленных задач и обеспечении безопасности наших ребят. Кроме необходимых вещей северяне получат и то, что порадует их, поднимет боевой дух", – приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра региональной безопасности Мурманской области Артёма Долгова. Он пояснил, что в составе груза для бойцов системы РЭБ, радиостанции и прицелы ночного видения, бензогенераторы, стройматериалы, строительный и автомобильный инструмент, мотоцикл, а также подарки от неравнодушных жителей региона. Так, волонтёры общественной организации "Маскировка Мурманск для СВОих" передали защитникам маскировочные сети, также среди подарков блиндажные свечи, сухой душ, печи-буржуйки и многое другое. Жителям Курской области, которые пострадали от действий ВСУ, отправлены предметы первой необходимости, продукты питания, детские вещи. В сборе принимали участие жители региона в рамках акции "Север помогает" при поддержке партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

мурманская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманская область, курская область, вооруженные силы украины, единая россия, сво