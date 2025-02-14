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Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.02.2025
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Надежные люди
 
16:09 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/oblast-1999425368.html
Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.02.2025
Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Правительство Мурманской области отправило ко Дню защитника Отечества участникам СВО и жителям Курской области 20 тонн дополнительной помощи, в том числе... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T16:09:00+03:00
надежные люди
мурманская область
курская область
вооруженные силы украины
единая россия
сво
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Правительство Мурманской области отправило ко Дню защитника Отечества участникам СВО и жителям Курской области 20 тонн дополнительной помощи, в том числе гуманитарный груз, оборудование и стройматериалы, сообщил оперативный штаб региона. "Пусть техника и спецоборудование поможет в успешном выполнении поставленных задач и обеспечении безопасности наших ребят. Кроме необходимых вещей северяне получат и то, что порадует их, поднимет боевой дух", – приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра региональной безопасности Мурманской области Артёма Долгова. Он пояснил, что в составе груза для бойцов системы РЭБ, радиостанции и прицелы ночного видения, бензогенераторы, стройматериалы, строительный и автомобильный инструмент, мотоцикл, а также подарки от неравнодушных жителей региона. Так, волонтёры общественной организации "Маскировка Мурманск для СВОих" передали защитникам маскировочные сети, также среди подарков блиндажные свечи, сухой душ, печи-буржуйки и многое другое. Жителям Курской области, которые пострадали от действий ВСУ, отправлены предметы первой необходимости, продукты питания, детские вещи. В сборе принимали участие жители региона в рамках акции "Север помогает" при поддержке партии "Единая Россия".
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мурманская область, курская область, вооруженные силы украины, единая россия, сво
Надежные люди, Мурманская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, СВО
Мурманская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Мурманская область отправила помощь участникам СВО и жителям Курской области

© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиВласти Мурманской области отправили 20 тонн груза жителям Курской области и на СВО
Власти Мурманской области отправили 20 тонн груза жителям Курской области и на СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Правительство Мурманской области отправило ко Дню защитника Отечества участникам СВО и жителям Курской области 20 тонн дополнительной помощи, в том числе гуманитарный груз, оборудование и стройматериалы, сообщил оперативный штаб региона.
"Пусть техника и спецоборудование поможет в успешном выполнении поставленных задач и обеспечении безопасности наших ребят. Кроме необходимых вещей северяне получат и то, что порадует их, поднимет боевой дух", – приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра региональной безопасности Мурманской области Артёма Долгова.
© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиВласти Мурманской области отправили 20 тонн груза жителям Курской области и на СВО
Власти Мурманской области отправили 20 тонн груза жителям Курской области и на СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
Власти Мурманской области отправили 20 тонн груза жителям Курской области и на СВО
Он пояснил, что в составе груза для бойцов системы РЭБ, радиостанции и прицелы ночного видения, бензогенераторы, стройматериалы, строительный и автомобильный инструмент, мотоцикл, а также подарки от неравнодушных жителей региона. Так, волонтёры общественной организации "Маскировка Мурманск для СВОих" передали защитникам маскировочные сети, также среди подарков блиндажные свечи, сухой душ, печи-буржуйки и многое другое.
Жителям Курской области, которые пострадали от действий ВСУ, отправлены предметы первой необходимости, продукты питания, детские вещи. В сборе принимали участие жители региона в рамках акции "Север помогает" при поддержке партии "Единая Россия".
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Надежные людиМурманская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияСВО
 
 
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