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Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:55:00+03:00
2025-02-14T01:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. "Они будут покупать много нашей нефти и газа. У нас намного больше нефти и газа, чем у любой другой страны мира, и они им нужны, и они у нас есть", - заявил Трамп в Белом доме.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди
В мире, США, Индия, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
Трамп заявил, что Индия будет покупать много нефти и газа из США