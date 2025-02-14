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Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
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01:55 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/nju-deli-1999264345.html
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. РИА Новости, 14.02.2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. "Они будут покупать много нашей нефти и газа. У нас намного больше нефти и газа, чем у любой другой страны мира, и они им нужны, и они у нас есть", - заявил Трамп в Белом доме.
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в мире, сша, индия, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди
В мире, США, Индия, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп

Трамп заявил, что Индия будет покупать много нефти и газа из США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США.
"Они будут покупать много нашей нефти и газа. У нас намного больше нефти и газа, чем у любой другой страны мира, и они им нужны, и они у нас есть", - заявил Трамп в Белом доме.
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В миреСШАИндияНью-ДелиДональд ТрампНарендра Моди
 
 
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