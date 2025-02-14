https://ria.ru/20250214/nju-deli-1999264345.html

Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп

Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025

Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США. "Они будут покупать много нашей нефти и газа. У нас намного больше нефти и газа, чем у любой другой страны мира, и они им нужны, и они у нас есть", - заявил Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250114/indija-1993684842.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, индия, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди