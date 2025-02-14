https://ria.ru/20250214/niderlandy-1999421291.html

В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью

В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью - РИА Новости, 14.02.2025

В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью

Прямой контакт между президентами России и США - хорошая новость, ведь происходящее на Украине является, по сути, противостоянием РФ и Штатов, другие стороны,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:58:00+03:00

2025-02-14T15:58:00+03:00

2025-02-14T15:58:00+03:00

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россия

сша

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владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

нато

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ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Прямой контакт между президентами России и США - хорошая новость, ведь происходящее на Украине является, по сути, противостоянием РФ и Штатов, другие стороны, вовлеченные в эту ситуацию, нерелевантны, считает депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер. "Наконец-то Трамп и Путин поговорили и обсудили в том числе Украину. Как с самого начала утверждал "Форум за демократию", конфликт на Украине - это не локальное дело… а так называемая опосредованная война между Соединенными Штатами и Россией. Вместо США можно было бы назвать НАТО, это не имеет значения... Поэтому то, что между Трампом и Путиным ведутся прямые переговоры, - это хорошая новость", - сказал Деккер, видео его выступления в парламентском комитете партия опубликовала в соцсети Х. По мнению политика, разнородные интересы стран Евросоюза только усложняют ситуацию и мешают урегулированию. "Они (страны ЕС - ред.) не могут ничего изменить и имеют свои собственные интересы, которые усложняют ситуацию и мешают быстрому прекращению кровопролития. То же самое касается Украины и (Владимира) Зеленского. Геополитическая нерелевантность бюрократии ЕС и стран ЕС в эти дни становится все более очевидной благодаря новому американскому руководству", - считает депутат. По мнению Деккера, равноправный союз стран ЕС и США всегда был иллюзией, так как европейские страны являются "слепыми последователями" Вашингтона. Как ранее отметил в интервью РИА Новости депутат нидерландского парламента от партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен, причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий, позднее он проинформировал о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато, в мире