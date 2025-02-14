Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/niderlandy-1999421291.html
В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью
В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью - РИА Новости, 14.02.2025
В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью
Прямой контакт между президентами России и США - хорошая новость, ведь происходящее на Украине является, по сути, противостоянием РФ и Штатов, другие стороны,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:58:00+03:00
2025-02-14T15:58:00+03:00
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Прямой контакт между президентами России и США - хорошая новость, ведь происходящее на Украине является, по сути, противостоянием РФ и Штатов, другие стороны, вовлеченные в эту ситуацию, нерелевантны, считает депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер. "Наконец-то Трамп и Путин поговорили и обсудили в том числе Украину. Как с самого начала утверждал "Форум за демократию", конфликт на Украине - это не локальное дело… а так называемая опосредованная война между Соединенными Штатами и Россией. Вместо США можно было бы назвать НАТО, это не имеет значения... Поэтому то, что между Трампом и Путиным ведутся прямые переговоры, - это хорошая новость", - сказал Деккер, видео его выступления в парламентском комитете партия опубликовала в соцсети Х. По мнению политика, разнородные интересы стран Евросоюза только усложняют ситуацию и мешают урегулированию. "Они (страны ЕС - ред.) не могут ничего изменить и имеют свои собственные интересы, которые усложняют ситуацию и мешают быстрому прекращению кровопролития. То же самое касается Украины и (Владимира) Зеленского. Геополитическая нерелевантность бюрократии ЕС и стран ЕС в эти дни становится все более очевидной благодаря новому американскому руководству", - считает депутат. По мнению Деккера, равноправный союз стран ЕС и США всегда был иллюзией, так как европейские страны являются "слепыми последователями" Вашингтона. Как ранее отметил в интервью РИА Новости депутат нидерландского парламента от партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен, причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий, позднее он проинформировал о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, В мире
В Нидерландах назвали прямой контакт Путина и Трампа хорошей новостью

Депутат Деккер: прямой контакт между Путиным и Трампом стал хорошей новостью

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Прямой контакт между президентами России и США - хорошая новость, ведь происходящее на Украине является, по сути, противостоянием РФ и Штатов, другие стороны, вовлеченные в эту ситуацию, нерелевантны, считает депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.
"Наконец-то Трамп и Путин поговорили и обсудили в том числе Украину. Как с самого начала утверждал "Форум за демократию", конфликт на Украине - это не локальное дело… а так называемая опосредованная война между Соединенными Штатами и Россией. Вместо США можно было бы назвать НАТО, это не имеет значения... Поэтому то, что между Трампом и Путиным ведутся прямые переговоры, - это хорошая новость", - сказал Деккер, видео его выступления в парламентском комитете партия опубликовала в соцсети Х.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
23 января, 01:46
По мнению политика, разнородные интересы стран Евросоюза только усложняют ситуацию и мешают урегулированию.
"Они (страны ЕС - ред.) не могут ничего изменить и имеют свои собственные интересы, которые усложняют ситуацию и мешают быстрому прекращению кровопролития. То же самое касается Украины и (Владимира) Зеленского. Геополитическая нерелевантность бюрократии ЕС и стран ЕС в эти дни становится все более очевидной благодаря новому американскому руководству", - считает депутат.
По мнению Деккера, равноправный союз стран ЕС и США всегда был иллюзией, так как европейские страны являются "слепыми последователями" Вашингтона.
Как ранее отметил в интервью РИА Новости депутат нидерландского парламента от партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен, причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию и сохранить господство над Европой и миром.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
13 февраля, 12:51
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Трамп заявил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий, позднее он проинформировал о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине
15 января, 05:54
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала