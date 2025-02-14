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Подмосковные округа получили 1,3 млрд рублей от сделок с недвижимостью - РИА Новости, 14.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:53 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/nedvizhimost-1999465949.html
Подмосковные округа получили 1,3 млрд рублей от сделок с недвижимостью
Подмосковные округа получили 1,3 млрд рублей от сделок с недвижимостью - РИА Новости, 14.02.2025
Подмосковные округа получили 1,3 млрд рублей от сделок с недвижимостью
За январь 2025 года в бюджет муниципалитетов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества поступило 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:53:00+03:00
2025-02-14T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За январь 2025 года в бюджет муниципалитетов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества поступило 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "В каждом округе Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева была проведена инвентаризация всех объектов казны и определены целевые функции для них. По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей", – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за январь обеспечили городские округа: Балашиха, где в бюджет поступило 166 миллионов рублей, Мытищи - 111 миллионов рублей, Истра – 74 миллиона рублей. Лидерами по исполнению плановых показателей за январь 2025 года стали городские округа: Лосино-Петровский, где план выполнен на 27%, Кашира - 18% и Дубна - 13%.
https://ria.ru/20250214/podmoskove-1999463100.html
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московская область (подмосковье), жилье, мытищи, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Мытищи, Балашиха
Подмосковные округа получили 1,3 млрд рублей от сделок с недвижимостью

В бюджеты округов Подмосковья от сделок с недвижимостью поступило 1,3 млрд рулей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За январь 2025 года в бюджет муниципалитетов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества поступило 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В каждом округе Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева была проведена инвентаризация всех объектов казны и определены целевые функции для них. По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей", – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
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Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за январь обеспечили городские округа: Балашиха, где в бюджет поступило 166 миллионов рублей, Мытищи - 111 миллионов рублей, Истра – 74 миллиона рублей. Лидерами по исполнению плановых показателей за январь 2025 года стали городские округа: Лосино-Петровский, где план выполнен на 27%, Кашира - 18% и Дубна - 13%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеМытищиБалашиха
 
 
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