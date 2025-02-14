https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999414528.html

Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина

Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025

Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина

Российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:32:00+03:00

2025-02-14T15:32:00+03:00

2025-02-14T16:23:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В целом бизнес, несмотря на рост и издержек в целом, и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость. Мы также это внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила она.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

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экономика, эльвира набиуллина