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Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025
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15:32 14.02.2025 (обновлено: 16:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999414528.html
Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина
Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025
Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина
Российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:32:00+03:00
2025-02-14T16:23:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В целом бизнес, несмотря на рост и издержек в целом, и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость. Мы также это внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила она.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость, заявила Набиуллина

Набиуллина: российский бизнес сохраняет финансовую устойчивость

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В целом бизнес, несмотря на рост и издержек в целом, и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость. Мы также это внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила она.
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