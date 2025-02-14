https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999404618.html
Пресс-конференция Набиуллиной. Прямая трансляция
Пресс-конференция Набиуллиной. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2025
Пресс-конференция Набиуллиной. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:06:00+03:00
2025-02-14T15:06:00+03:00
2025-02-14T15:06:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке
Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), видео
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Пресс-конференция Набиуллиной. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.
2025-02-14T15:06
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PT78M05S
Пресс-конференция Набиуллиной. Прямая трансляция
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.