https://ria.ru/20250214/moskva-1999492204.html

Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу

Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу - РИА Новости, 14.02.2025

Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу

Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:39:00+03:00

2025-02-14T20:39:00+03:00

2025-02-14T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

курск

александр хинштейн

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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное", - сообщил Хинштейн.Кроме того, Хинштейн добавил, что по данному происшествию "должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне"."Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы сейчас являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу вас соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности! Берегите себя", - заключил он.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html

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происшествия, москва, россия, курск, александр хинштейн