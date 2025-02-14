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Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу - РИА Новости, 14.02.2025
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу
Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:39:00+03:00
2025-02-14T20:39:00+03:00
2025-02-14T21:16:00+03:00
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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное", - сообщил Хинштейн.Кроме того, Хинштейн добавил, что по данному происшествию "должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне"."Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы сейчас являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу вас соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности! Берегите себя", - заключил он.
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происшествия, москва, россия, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Курск, Александр Хинштейн
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу
Хинштейн: раненого оператора "Первого канала" доставят в Москву