Рейтинг@Mail.ru
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 14.02.2025 (обновлено: 21:16 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/moskva-1999492204.html
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу - РИА Новости, 14.02.2025
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу
Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:39:00+03:00
2025-02-14T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
россия
курск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949200902_0:143:3071:1871_1920x0_80_0_0_5c3d241222e924c6451de047a8688da9.jpg
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.&quot;Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное&quot;, - сообщил Хинштейн.Кроме того, Хинштейн добавил, что по данному происшествию "должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне"."Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы сейчас являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу вас соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности! Берегите себя", - заключил он.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html
москва
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949200902_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_989681022f9293cd1257bfcb3a8f36d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Курск, Александр Хинштейн
Раненого оператора "Первого канала" доставили в Курскую областную больницу

Хинштейн: раненого оператора "Первого канала" доставят в Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВидеооператор
Видеооператор - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Видеооператор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«

"Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное", - сообщил Хинштейн.

Кроме того, Хинштейн добавил, что по данному происшествию "должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне".
«
"Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы сейчас являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу вас соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности! Берегите себя", - заключил он.
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилмассива Комсомолец в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Следствие видит общий умысел в ударах ВСУ по Горловке и журналистам
5 января, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссияКурскАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала