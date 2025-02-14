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Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
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16:09 14.02.2025 (обновлено: 17:26 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/moskva-1999425216.html
Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве
Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве
У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T17:26:00+03:00
происшествия
ирина волк
ольга ярославская
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Оперативникам стало известно, что 20-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья хочет продать ребенка. Подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, а все переговоры задокументированы. Злоумышленница и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли малышку в условленное место и получили за нее обещанные деньги", — написала она. После получения денег подозреваемых задержали. Полицейские вызвали скорую помощь, ребенка доставили в больницу, добавила Волк. Как рассказали в столичной прокуратуре, женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Ей грозит уголовное наказание за торговлю людьми.По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, состояние девочки в норме, она остается в больнице.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
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происшествия, ирина волк, ольга ярославская
Происшествия, Ирина Волк, Ольга Ярославская
Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве

МВД: у матери, продавшей младенца за тысячу долларов в Москве, был сообщник

© МВД РоссииСообщник девушки, пытавшейся продать новорожденного ребенка
Сообщник девушки, пытавшейся продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© МВД России
Сообщник девушки, пытавшейся продать новорожденного ребенка
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Оперативникам стало известно, что 20-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья хочет продать ребенка. Подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, а все переговоры задокументированы. Злоумышленница и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли малышку в условленное место и получили за нее обещанные деньги", — написала она.
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После получения денег подозреваемых задержали. Полицейские вызвали скорую помощь, ребенка доставили в больницу, добавила Волк.
Как рассказали в столичной прокуратуре, женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Ей грозит уголовное наказание за торговлю людьми.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, состояние девочки в норме, она остается в больнице.
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ПроисшествияИрина ВолкОльга Ярославская
 
 
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