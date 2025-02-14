https://ria.ru/20250214/moskva-1999425216.html

Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве

Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве - РИА Новости, 14.02.2025

Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве

У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T17:26:00+03:00

происшествия

ирина волк

ольга ярославская

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Оперативникам стало известно, что 20-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья хочет продать ребенка. Подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, а все переговоры задокументированы. Злоумышленница и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли малышку в условленное место и получили за нее обещанные деньги", — написала она. После получения денег подозреваемых задержали. Полицейские вызвали скорую помощь, ребенка доставили в больницу, добавила Волк. Как рассказали в столичной прокуратуре, женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Ей грозит уголовное наказание за торговлю людьми.По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, состояние девочки в норме, она остается в больнице.

https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html

https://ria.ru/20240321/arest-1934796287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, ольга ярославская