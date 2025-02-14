Появились подробности по делу о продаже матерью младенца в Москве
МВД: у матери, продавшей младенца за тысячу долларов в Москве, был сообщник
© МВД РоссииСообщник девушки, пытавшейся продать новорожденного ребенка
© МВД России
Сообщник девушки, пытавшейся продать новорожденного ребенка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У женщины, которая продала новорожденную дочь за тысячу долларов, был сообщник, а полиция заранее знала о готовящемся преступлении, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Оперативникам стало известно, что 20-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья хочет продать ребенка. Подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, а все переговоры задокументированы. Злоумышленница и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли малышку в условленное место и получили за нее обещанные деньги", — написала она.
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
10 июля 2024, 17:53
После получения денег подозреваемых задержали. Полицейские вызвали скорую помощь, ребенка доставили в больницу, добавила Волк.
Как рассказали в столичной прокуратуре, женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Ей грозит уголовное наказание за торговлю людьми.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, состояние девочки в норме, она остается в больнице.
В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка
21 марта 2024, 20:08