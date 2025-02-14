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В Москве ветеринары спасли мэйн-куна, проглотившего часть коврика
В Москве ветеринары спасли мэйн-куна, проглотившего часть коврика - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве ветеринары спасли мэйн-куна, проглотившего часть коврика
Столичные ветеринары спасли полуторагодовалого мэйн-куна Ватсона, который поступил в клинику с плохим самочувствием из-за инородного тела в желудке, это был... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:30:00+03:00
2025-02-14T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные ветеринары спасли полуторагодовалого мэйн-куна Ватсона, который поступил в клинику с плохим самочувствием из-за инородного тела в желудке, это был фрагмент пробкового коврика, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Уточняется, что полуторагодовалый мэйн-кун Ватсон поступил в Красногвардейскую ветклинику с плохим самочувствием, на рентгене ветврач диагностировала инородное тело в желудке. "Хирург Дмитрий Абызов провёл экстренную операцию и извлек предмет, который озадачил врачей и владельцев. Он напоминал кусок пробки от шампанского: неужели кот "хранил" это в себе с давно прошедших новогодних праздников? После успешного хирургического вмешательства Ватсон быстро пошёл на поправку, а владельцам вскоре удалось разгадать тайну "пробки": она оказалась фрагментом детского развивающего пробкового коврика", - говорится в сообщении. Мэйн-кун незаметно для всех грыз коврик, который теперь пришлось спрятать от питомца, пояснили в объединении.
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москва, общество
В Москве ветеринары спасли мэйн-куна, проглотившего часть коврика
В Москве ветеринары спасли мэйн-куна, проглотившего часть пробкового коврика