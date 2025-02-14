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В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 14.02.2025
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08:45 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moskva-1999285012.html
В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде наркотиков
В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде наркотиков
Правоохранители объявили в розыск трёх литовцев, обвиняемых по делу о контрабанде кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:45:00+03:00
2025-02-14T08:45:00+03:00
россия
санкт-петербург
литва
в мире
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск трёх литовцев, обвиняемых по делу о контрабанде кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Было вынесено постановление об объявлении в розыск трёх граждан Литовской Республики", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд летом 2023 года на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о контрабанде кокаина. Игориса Григаса – ещё одного литовца и пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе. Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Первый апелляционный суд общей юрисдикции по жалобе гособвинителя отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение с новыми присяжными. Поводом для этого решения стали допущенные защитой нарушения, до присяжных доводились "сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения", чему порой не препятствовал председательствующий судья, говорится в документах. Адвокат обвиняемого Георгия Радомирова Елена Белозерова рассказала РИА Новости, что трое граждан Литвы покинули Россию после их освобождения, поскольку в отношении них не было избрано какой-либо меры пресечения. "Братья Радомировы, в свою очередь, скрываться не были намерены, жили в Санкт-Петербурге, так и жили, приезжали на суды. Несмотря на это, их арестовали, с формулировкой, что под тяжестью обвинения они могут скрыться, и ранее в отношении них уже действовала мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявила адвокат. В столичной судебной картотеке указано, что дело в отношении трёх литовцев было выделено в отдельное производство, а вскоре приостановлено. Новое рассмотрение с участием присяжных проходит только в отношении Георгия и Ивана Радомировых, оно, по словам Белозеровой, скоро будет приближаться к завершению. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.
https://ria.ru/20250214/sud-1999278665.html
https://ria.ru/20250113/prigovor-1993518033.html
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санкт-петербург
литва
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россия, санкт-петербург, литва, в мире, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Литва, В мире, Происшествия
В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде наркотиков

В Москве объявили в розыск трех литовцев, обвиняемых в контрабанде наркотиков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск трёх литовцев, обвиняемых по делу о контрабанде кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Было вынесено постановление об объявлении в розыск трёх граждан Литовской Республики", - рассказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию
Вчера, 07:26
Мосгорсуд летом 2023 года на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о контрабанде кокаина. Игориса Григаса – ещё одного литовца и пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Первый апелляционный суд общей юрисдикции по жалобе гособвинителя отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение с новыми присяжными. Поводом для этого решения стали допущенные защитой нарушения, до присяжных доводились "сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения", чему порой не препятствовал председательствующий судья, говорится в документах.
Адвокат обвиняемого Георгия Радомирова Елена Белозерова рассказала РИА Новости, что трое граждан Литвы покинули Россию после их освобождения, поскольку в отношении них не было избрано какой-либо меры пресечения.
"Братья Радомировы, в свою очередь, скрываться не были намерены, жили в Санкт-Петербурге, так и жили, приезжали на суды. Несмотря на это, их арестовали, с формулировкой, что под тяжестью обвинения они могут скрыться, и ранее в отношении них уже действовала мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявила адвокат.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля
13 января, 17:40
В столичной судебной картотеке указано, что дело в отношении трёх литовцев было выделено в отдельное производство, а вскоре приостановлено. Новое рассмотрение с участием присяжных проходит только в отношении Георгия и Ивана Радомировых, оно, по словам Белозеровой, скоро будет приближаться к завершению.
Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.
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В Австралии изъяли рекордные 2,3 тонны кокаина
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